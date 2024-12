Trump zu Gesprächen bei Macron in Paris

Von: apa

Der designierte US-Präsident Donald Trump ist am Samstag bei der Eröffnung der Notre-Dame in der französischen Hauptstadt Paris. Am Rande der Feierlichkeiten soll es auch politische Gespräche geben. Nach Medienberichten lädt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nach der Eröffnung zum Dinner in den Elysée. Insgesamt sollen mindestens 35 Staats- und Regierungschefs erscheinen, darunter neben Trump auch der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj und Kanzler Karl Nehammer.

Außerdem hat EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen ihr Kommen ebenfalls zugesagt. Das britische Königshaus wird durch Prinz William vertreten. Die Eröffnungsfeier soll Samstagabend um 19.00 Uhr mit etwa 3.000 geladenen Gästen auf dem Vorplatz der Kathedrale beginnen. Der Wiederaufbau des Kulturdenkmals dauerte – wie von Macron versprochen – rund fünf Jahre.