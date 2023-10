Türkei feiert 100. Jahrestag der Staatsgründung

Mit Feiern im ganzen Land begeht die türkische Republik an diesem Sonntag ihre Gründung vor 100 Jahren. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will am Abend eine Rede zum Staatsjubiläum halten. Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk hatte am 29. Oktober 1923 gut ein Jahr nach dem offiziellen Ende des Osmanischen Reiches die Republik ausgerufen. Es folgten autoritär durchgesetzte Reformen, die den Staat nach westlichem Vorbild formen sollten.

Bis heute besteht ein Personenkult um Atatürk (auf deutsch etwa: Vater der Türken) in dem Land. Umstritten ist Atatürk unter anderem wegen seiner Minderheitenpolitik.

In Istanbul waren bereits im Vorfeld des Nationalfeiertages zahlreiche Häuser mit der rot-weißen Flagge des Landes und Atatürk-Abbildungen dekoriert. Kritiker werfen Präsident Erdogan vor, unter anderem mit der Stärkung religiöser Einrichtungen und der teilweisen Abwendung vom Westen die Ideologie des Staatsgründers zu unterlaufen.