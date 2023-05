Türkei-Wahl – Hochrechnungen: Erdogan bei 52,7 Prozent

Aktuelle Hochrechnungen sehen bei der Präsidentschaftswahl in der Türkei Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan mit 52,7 Prozent in Führung. Sein Herausforderer Kemal Kilicdaroglu liegt demnach bei 41,4 Prozent, wie der TV-Sender TRT Haber am Sonntag berichtete. Das wurde nach Auszählung von rund 50 Prozent der Wahlurnen bekanntgeben.

Dagegen meinte Istanbuls Bürgermeister Ekrem Imamoglu, Kilicdaroglu werde neuer Präsident der Türkei. Dies zeigten die ersten Auszählungsergebnisse, erklärt Imamoglu, der wie Kilicdaroglu der Partei CHP angehört. Er rief die türkische Bevölkerung auf, die Wahlergebnisse der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu nicht zu beachten. Der Bürgermeister von Ankara, Mansur Yavas, erklärt ebenfalls, Kilicdaroglu liege aktuell vorne. Dies gelte für die Auszählung von knapp 24 Prozent der Stimmen, sagt Yavas, der wie Kilicdaroglu der CHP angehört.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan liegt nach ersten Auszählungen bei der Präsidentenwahl vorn. Für den 69-Jährigen stimmten am Sonntag rund 55 Prozent, berichtete der TV-Sender TRT Haber, für Kemal Kilicdaroglu von der CHP stimmten rund 39 Prozent. Die Angaben stützten sich auf die Auszählung von gut 21 Prozent der Stimmen. Oppositionskandidat Kilicdaroglu erklärte indes: “Wir liegen vorn”.

Nach Auszählung von mehr als 25 Prozent der Stimmen kam Erdogan auf rund 54 Prozent, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Sonntagabend. Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu lag mit rund 40 Prozent auf dem zweiten Platz.

Kilicdaroglu liege, anders als von mehreren TV Sendern berichtet, knapp vorne, sagten vier Insider aus dem Oppositionslager der Nachrichtenagentur Reuters. Der Sprecher von Kilicdaroglus Partei CHP, Faik Öztrak sagte, die ersten Daten, die sie erhielten seien “äußerst positiv” für die Opposition. Er warf Anadolu “Manipulation” vor. Der Bürgermeister von Istanbul, Ekrem Imamogulu (CHP) sagte, die ersten Daten deuten auf einen Sieg Kilicdaroglus hin. Er rief die türkischen Wähler auf, die Ergebnisse von Anadolu nicht zu beachten.

Die Staatsagentur veröffentlicht in der Regel zunächst die Auszählungsergebnisse in Erdogan-Hochburgen. Die ersten Daten lassen daher noch keine Rückschlüsse auf das Endergebnis zu. Wenn keiner der beiden Kandidaten die absolute Mehrheit gewinnt, ist am 28. Mai eine Stichwahl fällig. Erdogan lag zuletzt in Umfragen hinter Kilicdaroglu.

Die oberste türkische Wahlbehörde hob zuvor ein Veröffentlichungsverbot auf. Alles solle man abwarten, bis später die offiziellen vorläufigen Ergebnisse bekannt gegeben würden, hieß es. Neben der Präsidentenwahl fand auch eine Parlamentswahl statt. Hier liege Erdogans AKP mit 32,7 Prozent hinter der oppositionellen CHP von Kilicdaroglu mit 34,8 Prozent, berichtete der Sender Halk TV nach Auszählung von 0,6 Prozent der Stimmen.

Dagegen meldete CNN Turk, Erdogans AKP gewinne 348 Sitze im 600 Sitze umfassenden türkischen Parlament, nachdem die Stimmzettel aus 15 Prozent der Wahlurnen ausgezählt worden waren. Die von Kilicdaroglu angeführte Republikanische Volkspartei (CHP) gewinne 133 Sitze. Das Bündnis aus AKP und drei weiteren Parteien kann demnach mit rund 400 Sitzen rechnen und das Bündnis aus CHP und sechs weiteren Oppositionsparteien könnte 180 Sitze gewinnen.

Der seit über zwei Jahrzehnten regierende Erdogan ist inzwischen der mächtigste Staatschef der Türkei seit Atatürk. Allerdings hat seine Popularität gelitten, unter anderem wegen der hohen Inflation, die die Lebenshaltung für viele Türken drastisch verteuert. Kilicdaroglu hatte angekündigt, die Türkei wieder zu einer parlamentarischen Demokratie zu machen, die Befugnisse des Präsidenten zu beschneiden und die Unabhängigkeit der Justiz zu sichern. Zudem will er Friedenssicherung zum zentralen Bestandteil seiner Außenpolitik machen.

“Wir beten zu Gott für eine bessere Zukunft für unser Land, unsere Nation und die türkische Demokratie”, hatte Erdogan (69) bei der Stimmabgabe in Istanbul gesagt. Sein Kontrahent, der 74-jährige Kilicdaroglu, lächelte, als er in Ankara seine Stimme abgab und unter dem Beifall der wartenden Menge auftauchte. “Ich spreche all meinen Bürgern, die zur Wahlurne gehen und ihre Stimme abgeben, meine aufrichtige Liebe und meinen Respekt aus”, sagte Kilicdaroglu. “Wir alle vermissen die Demokratie so sehr.”