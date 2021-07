Tunesiens Präsident setzt Premier ab, suspendiert Parlament

Die politische Krise in Tunesien hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Präsident Kais Saied hat am Sonntag nach gewaltsamen Protesten in mehreren Städten des Landes Ministerpräsident Hichem Mechichi entlassen und angeordnet, dass das Parlament seine Arbeit einstellt. Die Immunität der Abgeordneten werde aufgehoben, erklärte der Präsident des nordafrikanischen Landes und drohte für den Fall gewaltsamen Widerstands mit dem Einsatz der Armee.

Während Saied erklärte, seine Anordnungen stünden im Einklang mit der Verfassung, sprach Parlamentspräsident Rached Ghannouchi in einer ersten Reaktion von einem Staatsstreich. Der Entscheidung des Präsidenten vorausgegangen waren gewaltsame Proteste in mehreren Städten des Landes.

Tunesien ist das einzige Land, das als Demokratie aus dem Arabischen Frühling hervorgegangen ist. Vor zehn Jahren war der Autokrat Zine al-Abidine Ben Ali nach rund 25-jähriger Herrschaft gestürzt worden. In der Bevölkerung herrscht jedoch Unzufriedenheit, weil die Schere zwischen Arm und Reich weit auseinanderklafft.

“Viele Menschen wurden mit Heuchelei, Verrat und Raub um die Rechte des Volkes betrogen”, sagte Said am Sonntag. “Ich warne jeden, der daran denkt, zu den Waffen zu greifen”, sagte der Präsident. “Wer eine Kugel abfeuert, dem werden die Streitkräfte mit Kugeln antworten.”