TV-Debatte der Republikaner ohne Trump

Die führenden Präsidentschaftsbewerber der US-Republikaner – aber nicht der hoch favorisierte Ex-Präsident Donald Trump – treten Mittwochabend bei ihrer ersten Fernsehdebatte gegeneinander an. An der vom rechten Nachrichtensender Fox News übertragenen Diskussionsrunde nehmen acht konservative Politiker teil, unter ihnen Floridas Gouverneur Ron DeSantisHalHaley und New Jerseys Ex-Gouverneur Chris Christie.

Die anderen Teilnehmer der Debatte in Milwaukee (20.00 Uhr US-Ortszeit – Donnerstag 03.00 Uhr MESZ) im nördlichen US-Staat Wisconsin sind der Senator Tim Scott, North Dakotas Gouverneur Doug Burgum, der Biotech-Unternehmer Vivek Ramaswamy und Arizonas früherer Gouverneur Asa Hutchinson. Ex-Präsident Trump hat sich gegen eine Teilnahme entschieden und dies mit dem riesigen Vorsprung begründet, dener in Umfragen auf seine parteiinternen Rivalen hat. Die über mehrere Monate verteilten Vorwahlen für die Präsidentschaftswahl vom November 2024 beginnen am 15. Jänner.