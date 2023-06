Über 40 Tote nach Angriff auf Schule in Uganda

Schäden nach Rebellenangriffen in Uganda (Archiv)

Bei einem Angriff auf eine Schule in Uganda sind Medienberichten zufolge mehr als 40 Menschen getötet worden. Der ugandesische Privatsender NTV meldete am Samstag 41 Tote, die staatliche Zeitung “New Vision” sprach von 42 Toten. Die Polizei hatte zuvor mitgeteilt, es seien 25 Menschen getötet worden. Sie machte eine islamistische Miliz für den Angriff am Freitagabend verantwortlich.

Die Angreifer befänden sich auf der Flucht und hätten mehrere Menschen verschleppt, teilte ein Behördensprecher mit. “Unsere Truppen verfolgen den Feind, um die Entführten zu retten und diese Gruppe zu zerstören.” Wie viele der Opfer Kinder sind, blieb zunächst offen.

Den Angaben zufolge überfiel die Miliz die Schule am späten Freitagabend. Sie habe einen Schlafsaal niedergebrannt und Lebensmittel mitgenommen, hieß es.