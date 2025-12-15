Aktuelle Seite: Home > Politik > Ukraine-Gespräche gehen am Montag in Berlin weiter
Deutschlands Kanzler Merz lädt zu Ukraine-Gesprächen

Ukraine-Gespräche gehen am Montag in Berlin weiter

Montag, 15. Dezember 2025 | 04:38 Uhr
Deutschlands Kanzler Merz lädt zu Ukraine-Gesprächen
APA/APA/dpa/Michael Kappeler
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Die Bemühungen um einen möglichen Waffenstillstand zwischen der Ukraine und dem Angreifer Russland werden an diesem Montag in Berlin fortgesetzt. Für Montagabend hat Deutschlands Kanzler Friedrich Merz europäische Staats- und Regierungschefs in Kanzleramt eingeladen, um über den Stand der Ukraine-Gespräche zu beraten. Welche Vorschläge dabei aktuell konkret auf dem Tisch liegen, ist öffentlich bisher nicht bekannt.

Klar ist nur, dass die US-Regierung den Verhandlungen in Berlin zumindest im Voraus Erfolgsaussichten eingeräumt hat – denn davon hatte sie die Entsendung einer Delegation nach Deutschland abhängig gemacht, die dann am Sonntag eintraf.

Russland blickt argwöhnisch auf Verhandlungen

Am Montagnachmittag werden Merz und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei deutsch-ukrainischen Wirtschaftsgesprächen erwartet. Selenskyj und mehrere Berater waren am Sonntag im Berliner Kanzleramt mit dem Sondergesandten Steve Witkoff und dem Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, zu Beratungen zusammengekommen.

Russland blickt eher argwöhnisch auf die Verhandlungen. Die Beiträge der Europäer und der Ukraine zum Friedensplan von US-Präsident Donald Trump würden “wohl kaum konstruktiv sein”, wie der außenpolitische Berater von Kremlchef Wladimir Putin, Juri Uschakow, vor Beginn der Gespräche in Berlin dem russischen Staatsfernsehen sagte.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Backzeit ohne Preissturz: Warum Butter in Südtirol teuer bleibt
Kommentare
74
Backzeit ohne Preissturz: Warum Butter in Südtirol teuer bleibt
Trump will EU spalten – und will mit Italien anfangen
Kommentare
61
Trump will EU spalten – und will mit Italien anfangen
Süd-Tiroler Freiheit mit Fake-News-Vorwürfen konfrontiert
Kommentare
32
Süd-Tiroler Freiheit mit Fake-News-Vorwürfen konfrontiert
Olympia-Zitterpartie in Italien
Kommentare
29
Olympia-Zitterpartie in Italien
Trient: Gastwirte wegen “Pinkel-Gäste” verzweifelt
Kommentare
27
Trient: Gastwirte wegen “Pinkel-Gäste” verzweifelt
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Ab 11. Dezember im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 