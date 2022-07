Ukraine meldet Beschuss im Süden und Osten des Landes

Ukrainische Stellen habe mehrere Angriffe der russischen Streitkräfte in der Nacht zum Samstag gemeldet. Durch den Beschuss eines Wohnviertels im südlichen Mykolajiw seien ein Zivilist getötet und sechs weitere verletzt worden, erklärte der Regionalgouverneur Vitali Kim auf Telegram. In Charkiw gingen am frühen Morgen drei S-300-Raketen auf einer Schule nieder. Unterdessen geht die ukrainische Armee eigenen Angaben zufolge im Süden verstärkt gegen russische Truppen vor.

Mykolajiw war in den vergangenen Wochen fast täglich angegriffen worden. Am Freitag waren in Mykolajiw bei einem Angriff in der Nähe einer Bushaltestelle sieben Menschen getötet worden. In der von Russland eroberten benachbarten Region Cherson hatte die ukrainische Armee zuletzt eine Gegenoffensive gestartet.

Am Samstag meldeten die ukrainischen Streitkräfte, im Süden verstärkt gegen russische Truppen vorzugehen. Mit der Zerstörung einer Eisenbahnbrücke über den Fluss Dnipro seien die Besatzungstruppen von der Versorgung auf dem Schienenweg abgeschnitten, teilte das ukrainische Militär mit. In der Region Cherson hätten ukrainische Kräfte am Freitag außerdem mehr als 100 russische Soldaten getötet sowie zwei Munitionslager und sieben Panzer zerstört.

Die Ukraine hatte in den vergangenen Wochen mit westlichen Waffen bereits drei Brücken über den Dnipro schwer beschädigt, um russische Truppen in der Stadt Cherson am westlichen Flussufer von der Versorgung abzuschneiden. Nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums ist es russischen Truppen im Gegenzug wahrscheinlich gelungen, mit Pontonbrücken und einem Fährdienst den Verkehr über den Fluss aufrecht zu erhalten. Es sei außerdem damit zu rechnen, dass von Russland eingesetzte Behörden in besetzten Gebieten in der Südukraine noch für dieses Jahr Referenden über einen Anschluss an Russland vorbereiten.

Auch im Nordosten der Ukraine wurde am Samstag erneut russischer Beschuss gemeldet. In der Großstadt Charkiw löschte die Feuerwehr laut Bürgermeister Ihor Terechow den durch den Raketenbeschuss entstandenen Brand in der Schule. Zu möglichen Toten oder Verletzten machte er zunächst keine Angaben. Laut dem Gouverneur der Region Charkiw, Oleg Sinegubow, schlugen in der Nacht zum Samstag mindestens fünf Raketen in der Stadt ein.

In der heftig umkämpften Region Donezk im Osten des Landes hätten die russischen Truppen am frühen Samstagmorgen eine Busstation in Slowjansk beschossen. Verletzt wurde demnach niemand. Am Freitag waren in der Region nach ukrainischen Angaben sechs Zivilisten getötet und 15 verletzt worden.

Nach Darstellung des britischen Geheimdienstes MI6 verliert der russische Angriff auf die Ukraine an Schwung. Mit einer entsprechenden Bemerkung kommentiert MI6-Chef Richard Moore auf Twitter einen Eintrag des britischen Verteidigungsministeriums, wonach die russische Regierung zunehmend verzweifelt sei. Diese Einschätzungen konnten nicht unabhängig überprüft werden.