Ukraine verliert Mig-29 – Russland greift mit Drohnen an

Samstag, 23. August 2025 | 11:35 Uhr
APA/APA/UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE/HANDOUT
Von: APA/dpa/Reuters

Die Ukraine hat nach Militärangaben eines ihrer Kampfflugzeuge MiG-29 verloren. Der Pilot sei getötet worden, teilte der Generalstab in Kiew am Samstag auf Facebook mit. Die Rede war von einem Unfall beim Landeanflug nach einem Kampfeinsatz. Die Unfallursache werde untersucht. Russland griff in der Nacht indes mit 49 Kampfdrohnen Ziele in der Ukraine an. Auch die ukrainische Hauptstadt Kiew wurde wieder attackiert.

Der noch zu sowjetischen Zeiten konstruierte Mehrzweckjäger MiG-29 ist mit wenigen Dutzend Exemplaren das am häufigsten vertretene Flugzeug in der kleinen ukrainischen Luftwaffe. Wegen des russischen Angriffskrieges hat die Ukraine auch Maschinen dieses Typs aus anderen Ländern bekommen, so aus Polen und der Slowakei.

Erneut nächtliche Drohnenangriffe

Nach Mitteilung der ukrainischen Luftwaffe wurden 36 der 49 Kampfdrohnen, mit denen Russland in der Nacht angriff, ausgeschaltet. Es habe Treffer an sieben Orten gegeben. Am Vormittag gab es in der Hauptstadt Kiew erneut Luftalarm wegen russischer Drohnen. Die Luftabwehr war im Einsatz, wie Bürgermeister Vitali Klitschko mitteilte. Eine Drohne sei auf eine Straße gestürzt.

Russland meldete zudem einen weiteren Vormarsch seiner Invasionstruppen in der Ostukraine. Russische Soldaten hätten die Ortschaften Seredne und Kleban-Byk in der Region Donezk unter ihre Kontrolle gebracht, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Samstag mit.

