Ukrainische Hacker wickeln russische Soldaten um den Finger

Charkiw – Der 30-jährige Nikita Knysh stammt aus Charkiw und arbeitet als Spezialist im Technologiesektor. Der Krieg in der Ukraine bestimmt auch seinen Alltag. Weil er nicht tatenlos zusehen wollte, wie die Russen Stück für Stück sein Land erobern, gründete er kurzerhand ein ukrainisches Hackerkollektiv und nutzt seitdem seine IT-Kenntnisse auf besondere Weise. In mindestens einem Fall wurde durch die Arbeit seiner Gruppe eine russische Militärbasis in der Ukraine zerstört, wie er gegenüber der Financial Times erklärt.

Das 30-köpfige Kollektiv nennt sich HackYourMom und greift vorwiegend auf jenes soziale Netzwerk zurück, das auch russische Soldaten am meisten nutzen: auf Telegram. Ziel ist es, die Soldaten in die Falle zu locken und an militärisch relevante Informationen zu kommen.

Als Köder erschaffen die Hacker falsche Profile von attraktiven Frauen und kontaktieren Mitglieder des feindlichen Heeres. Es wird gechattet, geflirtet und Vertrauen aufgebaut. Irgendwann sind die russischen Soldaten auch bereit, Fotos auszutauschen – unter anderem von der Front. Aus Details auf den Fotos sind die Hacker in der Lage, zu erkennen, wo sich die Soldaten befinden und wo sich eventuell wichtige Stützpunkte der russischen Armee befinden.

Die Informationen werden an das ukrainische Militär weitergeleitet. Was genau aufgrund der Arbeit der Hacker zerstört werden konnte und welche Ziele die Ukrainer noch im Visier haben, unterliegt der Geheimhaltung.

Fotos einer russischen Basis in der Nähe von Melitopol, die die Hacker ergatterten und dem ukrainischen Militär zuspielten, führten ein paar Tage später zu einem Angriff der Ukraine. Die Spitzen des Heeres in Kiew haben bisher keinen Kommentar zur Rolle von HackYourMom bei der Attacke abgegeben.