Ukrainisches Volk erhält Sacharow-Preis des EU-Parlaments

Das EU-Parlament hat den diesjährigen Sacharow-Preis für Demokratie und Menschenrechte an das ukrainische Volk verliehen. Vertreten durch seinen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und die Zivilgesellschaft erhalte dieses den Preis für seine derzeitigen Kämpfe und Leiden, sagte Parlamentspräsidentin Roberta Metsola am Mittwoch in Straßburg. Für den Preis waren auch der inhaftierte Wikileaks-Gründer Julian Assange und die kolumbianische Wahrheitskommission nominiert.

Von: APA/AFP