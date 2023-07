Umbau der Justiz in Israel: Ringen um Kompromiss

In Israel ist Präsident Yitzhak (Isaac) Herzog kurz vor einem entscheidenden Votum im Parlament zur umstrittenen Justizreform mit Regierungschef Benjamin Netanyahu zusammengekommen. Bei dem “dringenden Treffen” am Sonntagabend sei es darum gegangen, doch noch einen Kompromiss zwischen Regierung und Opposition über den umstrittenen Umbau der Justiz zu erreichen, teilte das Büro des Präsidenten mit. “Dies ist eine Zeit des Notfalls. Eine Einigung muss erzielt werden”, sagte er.

Herzog sollte anschließend am Abend noch den Oppositionsführer Yair Lapid treffen. Das Treffen von Netanyahu und Herzog fand Medienberichten zufolge im Krankenhaus statt. Netanyahu hatte nur wenige Stunden zuvor einen Herzschrittmacher eingesetzt bekommen. Nach Angaben der Ärzte überstand er den Eingriff gut. Es wird erwartet, dass der 73-Jährige am Montag aus der Klinik entlassen wird.

Bisherige Verhandlungen zwischen der Koalition und der Opposition zur Justizreform unter Herzogs Federführung waren ohne Erfolg geblieben. Netanyahus Likud-Partei hatte zudem erst am Sonntag einen vor einigen Tagen vom Dachverband der Gewerkschaften (Histadrut) eingebrachten Vorschlag über eine Einigung abgelehnt.

Das Parlament in Jerusalem begann am Sonntag eine Marathonsitzung, um über ein Kernelement der umstrittenen Pläne abschließend zu beraten. Möglicherweise wird schon an diesem Montag darüber abgestimmt. Das Gesetz ist Teil eines größeren Pakets, das von Kritikern als Gefahr für Israels Demokratie eingestuft wird.

Am Sonntagabend demonstrierten wieder Gegner und Befürworter der umstrittenen Justizreform. Während in der Küstenstadt Tel Aviv Tausende Unterstützer des geplanten Justizumbaus zusammenkamen, versammelten sich in der Hauptstadt Jerusalem Tausende, die dem Vorhaben ablehnend gegenüberstehen. In Jerusalem hatte zudem am Sonntagmittag eine Demonstration für einen Konsens beider Lager stattgefunden.

Medienberichten zufolge griffen Befürworter der Justizreform einen Journalisten und dessen Kamerateam aus zunächst ungeklärter Ursache an. Den Angaben nach kamen viele der Demonstranten mit Bussen aus anderen Orten des Landes in das als liberal geltende Tel Aviv.