Union und SPD nehmen Gespräche auf – Merz bei Scholz

Von: APA/dpa

Christdemokraten und Sozialdemokraten in Deutschland haben nach der Bundestagswahl erste Gespräche mit Blick auf eine Regierungsbildung aufgenommen. Wahlsieger und CDU/CSU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz kam am Dienstagvormittag im deutschen Kanzleramt mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zusammen. Bei dem Gespräch dürfte es um die Gestaltung der Übergangsphase zwischen der Bundestagswahl am Sonntag und der Bildung einer neuen Regierung gehen.

Der CDU-Vorsitzende hatte schon für Montag ein Gespräch mit SPD-Chef Lars Klingbeil angekündigt. In der Früh waren die Spitzen von CDU und CSU zu Beratungen über das weitere Vorgehen zusammengekommen.

In der CDU-Zentrale stimmte sich Merz mit CSU-Chef Markus Söder, den Generalsekretären Carsten Linnemann (CDU) und Martin Huber (CSU) sowie CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und dem Parlamentarischen Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei (CDU), ab.