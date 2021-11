Unklarheit über von Paris festgesetzten britischen Kutter

Im Fischereistreit zwischen London und Paris herrscht Unklarheit über das Schicksal eines festgesetzten britischen Fischkutters. Der britische Umweltminister George Eustice erklärte Dienstag früh, Frankreich habe das Schiff seines Wissens nach freigegeben. Dagegen sagte ein leitender Mitarbeiter der Eigentümerfirma Macduff Shellfish später zu Reuters, nach seinem Kenntnisstand werde der Kutter mindestens bis zu einer Anhörung am Mittwoch im Hafen von Le Havre festgehalten.

Schiffsnavigationsdaten zeigten ebenfalls an, dass sich der Kutter “Cornelis Gert Jan” weiterhin im französischen Küstenort Le Havre befand. Beim britischen Umweltministerium war zunächst niemand für eine Stellungnahme erreichbar.

In dem Streit geht es um Fischereirechte nach dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Frankreich wirft der Regierung in London vor, dass französische Fischer nicht die garantierten Lizenzen erhalten hätten, um in britischen Gewässern ihre Netze auswerfen zu können. Vergangenen Mittwoch hatte Frankreich den britischen Kutter festgesetzt und ein zweites Boot verwarnt, weil beide Schiffe ohne Lizenz in französischen Gewässern unterwegs gewesen sein sollen.

Nachdem es am Wochenende am Rande des G20-Gipfels in Rom noch keine Annäherung gegeben hatte, erklärte der französische Präsident Emmanuel Macron am Montagabend, sein Land werde angedrohte Handelssanktionen zunächst nicht umsetzen, um den Unterhändlern mehr Zeit für neue Lösungsvorschläge einzuräumen. Umweltminister Eustice sagte, die britische Regierung begrüße diesen Schritt.

Man habe stets betont, man wolle die Lage deeskalieren und die “Tür offenhalten”, um die Vergabe weiterer Lizenzen zu diskutieren, sollten weitere Nachweise von Seiten Frankreichs oder Großbritanniens vorgebracht werden, so Eustice am Dienstag gegenüber dem Nachrichtensender Sky News. Das geplante Treffen zwischen Brexit-Minister David Frost und dem französischen Europaminister Clément Beaune am Donnerstag in Paris werde “sehr wichtig” werden.

Von der EU-Kommission hieß es am Dienstag, ein von Brüssel eingefädeltes Treffen per Videoschaltung am Montag habe einen Fahrplan für das weitere Vorgehen in verschiedenen Aspekten ermöglicht. Die Gespräche, an denen hochrangige EU-Beamte, Vertreter Frankreichs, Großbritanniens sowie der Kanalinseln Jersey und Guernsey teilnehmen, sollten demnach auch am Dienstag und in den kommenden Tagen fortgesetzt werden.