Urzì empfiehlt sich als Ansprechpartner für Südtiroler Anliegen

Bozen/Rom – Alessandro Urzì sitzt seit 1998 ununterbrochen im Südtiroler Landtag. Nach seiner am Sonntag erfolgten Wahl ins italienische Parlament auf der Liste von Fratelli d’Italia wird dieser Sitz in den nächsten Wochen vakant. Wie in solchen Fällen üblich geht der Sitz an den Zweitplatzierten auf der Vorzugsstimmenliste von L’Alto Adige nel cuore – Fratelli d’Italia” bei den Landtagswahlen 2018. Und dies ist der Bozner Gemeinderat Marco Galateo. Nimmt er nicht an, folgt der Nächste auf der Liste.

Urzì will Ansprechpartner sein

Indes versucht der Neo-Parlamentarier die Sorgen und Ängste der Südtiroler Volkspartei, was den Schutz der Autonomie unter der Mitte-Rechts-Regierung angeht, zu zerstreuen. Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, erklärt Urzì, dass diesen Bedenken jedes Fundament fehle.

Ganz im Gegenteil: Mitte-Rechts versuche auf die Eigenheiten und speziellen Situationen jeder Region einzugehen, so der Koordinator von Fratelli d’Italia in Südtirol und künftige Abgeordnete.

Regionen mit Sonderstatut bräuchten nun Ansprechpartner in Rom, die ihre Anliegen direkt am Regierungstisch vorbringen. Als solcher bietet sich Urzì an und erinnert daran, dass in Südtirol kein Parlamentarier gewählt wurde, der den Regierungsparteien angehört.