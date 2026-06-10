US-Militär startete Vergeltungsschläge gegen den Iran

Von: APA/AFP

Nach dem Abschuss eines US-Hubschraubers durch den Iran haben die USA Vergeltungsangriffe auf den Iran ausgeführt. Es handle sich um eine “sehr starke, sehr kraftvolle” Antwort auf den Hubschrauber-Abschuss, sagte US-Präsident Donald Trump am Dienstag (Ortszeit). Er hatte zuvor erklärt, die Vereinigten Staaten müssten “gezwungenermaßen” auf den iranischen Angriff reagieren.

“Dies ist eine Reaktion auf das, was sie letzte Nacht … mit unserem Hubschrauber gemacht haben”, sagte Trump dem US-Sender ABC News. “Die Reaktion sollte sehr stark, sehr kraftvoll ausfallen – und genau das ist sie auch.”

Umfang der Angriffe zunächst unklar

Der genaue Umfang der US-Angriffe blieb zunächst unklar. Iranische Medien berichteten von Explosionen an der Südküste des Landes nahe der Straße von Hormus. Das für die Golfregion zuständige US-Regionalkommando Centcom sprach von einer “angemessenen Reaktion auf die ungerechtfertigte iranische Aggression”. Bei den US-Angriffen handele sich um “Selbstverteidigung”.

Trump hatte zuvor erklärt, “dass die Iraner in der vergangenen Nacht einen unserer hochmodernen Apache-Hubschrauber abgeschossen haben während einer Patrouille in der Straße von Hormus”. Die Piloten seien zwar unverletzt gerettet worden, die USA müssten dennoch “gezwungenermaßen auf diesen Angriff reagieren”.

Wenige Stunden vorher sprach Trump von baldigem Abkommen

Nur wenige Stunden vor diesen Äußerungen hatte Trump noch ein Abkommen zur Beendigung des Krieges in greifbarer Nähe gesehen: “Wir befinden uns in den letzten Zügen dessen, was ein sehr, sehr gutes Abkommen sein wird”, sagte er und stellte einen Abschluss der Verhandlungen in den kommenden “zwei oder drei Tagen” in Aussicht. Der US-Präsident hatte in den vergangenen Wochen schon mehrmals eine baldige Einigung mit Teheran in Aussicht gestellt.