US-Militäreinsatz in Afghanistan nach 20 Jahren beendet

Nach dem Abzug der letzten US-Truppen aus Afghanistan hat auch die US-Botschaft in Kabul ihren Betrieb eingestellt. Das Personal sei abgezogen, teilt die Vertretung auf ihrer Internetseite mit. US-Bürger in Afghanistan und ihre Familien werden demnach nunmehr von Doha in Katar aus unterstützt. Die radikal-islamischen Taliban beteuerten unterdessen, dass sie “gute” Beziehungen mit den USA wollten.

“Wir wollen gute Beziehungen zu den USA und der ganzen Welt haben”, sagte der Taliban-Sprecher Zabihullah Mujahid am Dienstag bei einer Rede am Flughafen in Kabul. “Wir begrüßen gute diplomatische Beziehungen mit allen.” Zuvor hatten die USA ihren Afghanistan-Einsatz nach knapp 20 Jahren beendet. Damit endete auch die militärische Evakuierungsmission.

Diese sollte US-Bürger, aber auch Verbündete und schutzbedürftige Afghanen vor den Taliban retten. Es war eine ungewöhnliche Art und Weise, wie das Ende von Amerikas längstem Krieg verkündet wurde. Der Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte, Präsident Joe Biden, tat das am Montag nicht selbst, sondern schickte einen seiner Top-Generäle vor. In einer knappen Videoschaltung mit Journalisten im Pentagon sagte General Kenneth McKenzie, der zuständige US-Kommandant für die Region, am Montagnachmittag (Ortszeit) den Satz: “Ich bin hier, um die Vollendung unseres Abzugs aus Afghanistan zu verkünden.” Damit ist der verlustreiche Militäreinsatz der USA und ihrer Verbündeten in dem Krisenland nach fast 20 Jahren beendet – und auch die militärische Evakuierungsmission der vergangenen gut zwei Wochen.

Afghanistan steuert nun einmal mehr auf eine ungewisse Zukunft zu. Und es ist unklar, was aus jenen wird, die keinen Platz in einem der militärischen Evakuierungsflieger ergattern konnten.

Präsident Biden dankte lediglich seinen Militärkommandeuren und den beteiligten Soldaten. Sie hätten den “gefährlichen” Abzug “ohne weiteren Verlust amerikanischer Leben” zu Ende gebracht. Der Präsident würdigte auch die großangelegte Evakuierungsmission der vergangenen zweieinhalb Wochen mit mehr als 120.000 ausgeflogenen Menschen. Die Soldaten hätten bei der “größten Luftbrücke der US-Geschichte” mit “Mut, Professionalität und Entschlossenheit” gehandelt, die “unübertroffen” seien. “Jetzt ist unsere 20-jährige Militärpräsenz in Afghanistan beendet.” In Afghanistan befinden sich nach wie vor zahlreiche US-Bürger, aber auch afghanische Ortskräfte, die nach der Machtübernahme der Taliban aus dem Land fliehen wollen.

Bei ihrem Abzug haben die US-Truppen zahlreiche Flugzeuge und gepanzerte Fahrzeuge sowie das Raketenabwehrsystem auf dem Flughafen von Kabul funktionsunfähig gemacht, damit diese nicht in die Hände der Taliban oder anderer islamistischer Gruppen fallen. 27 Humvees und 70 gepanzerte MRAP-Fahrzeuge – die bis zu eine Million Dollar pro Stück kosten können – seien unbrauchbar gemacht worden, sagte McKenzie. Die Fahrzeuge “werden nie wieder von irgendjemandem benutzt werden”. Die USA ließen auch das Raketenabwehrsystem C-RAM-System “entmilitarisiert” zurück, das zum Schutz des Flughafens vor Raketenangriffen eingesetzt wurde. Das System trug unter anderem dazu bei, den Beschuss mit fünf Raketen durch die Jihadistenmiliz “Islamischer Staates” (IS) Montagfrüh abzuwehren. Ebenso seien 73 Flugzeuge, die sich bereits auf dem internationalen Flughafen Hamid Karzai befanden, von den US-Truppen funktionsunfähig gemacht worden, sagte McKenzie weiter.

Eine Minute vor Mitternacht hob am späten Montag (Ortszeit) laut McKenzie das letzte US-Militärflugzeug vom Typ C-17 vom Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul ab. Die Amerikaner hatten zuvor dazu geschwiegen, wie genau der sicherheitstechnisch heikle Rückzug ihrer allerletzten Soldaten ablaufen würde. Die Sicherheitslage war bis zum Schluss prekär: Kurz vor dem Abzug hatte der afghanische Ableger der Terrormiliz IS Raketen auf den Kabuler Flughafen abgefeuert.

Erst nachdem die letzte Maschine des US-Militärs den afghanischen Luftraum verlassen hatte, veröffentlichte das Pentagon ein Bild des “letzten amerikanischen Soldaten”, der Afghanistan verlässt. Auf dem Foto ist – aufgenommen mit einem Nachtsichtgerät – zu sehen, wie Generalmajor Chris Donahue jene letzte C-17 besteigt.

McKenzie betonte, nun sei kein einziger US-Soldat mehr in Afghanistan. Er räumte aber ein, es sei nicht gelungen, alle Menschen, die man in Sicherheit habe bringen wollen, auszufliegen. “Wir haben nicht alle rausgeholt, die wir rausholen wollten.” Man habe bis zum letzten Moment die Möglichkeit gehabt, weitere US-Bürger zu evakuieren. Aber einige hätten es nicht zum Flughafen geschafft.

Nach Einschätzung des US-Außenministeriums sind noch zwischen 100 und 200 Amerikaner in Afghanistan, die das Land verlassen wollen. Biden hatte allen ausreisewilligen US-Bürgern versprochen, sie aus Afghanistan herauszuholen. Der Präsident und sein Außenminister Antony Blinken versicherten nach dem Abschluss des Truppenabzugs, die US-Regierung werde weiter alles daran setzen, zurückgebliebene Amerikaner, aber auch andere Ausländer und schutzbedürftige Afghanen aus dem Land zu holen – nun eben mit diplomatischen statt mit militärischen Mitteln. Doch wie genau das geschehen soll, ist unklar.

Nach der Machtübernahme der Taliban Mitte August hatten die USA und ihre internationalen Partner mit der Militär-Evakuierungsmission begonnen. McKenzie sagte, in dieser Zeit habe allein das US-Militär mehr als 79.000 Zivilisten aus Kabul ausgeflogen, darunter rund 6.000 Amerikaner. Die USA und ihre Verbündeten hätten gemeinsam insgesamt mehr als 123.000 Menschen außer Landes gebracht. Immer noch befinden sich aber Zehntausende Menschen in Afghanistan, die vor den Taliban fliehen wollen – bei den meisten davon handelt es sich um Afghanen.

Blinken betonte: “Die Militärmission ist beendet. Ein neue diplomatische Mission hat begonnen.” Diese wird jedoch aus der Ferne zu steuern sein. Denn mit dem Abzug der US-Truppen gaben die Amerikaner auch ihre diplomatische Präsenz in Afghanistan auf. An Bord der letzten Militärmaschine war Ross Wilson, der bisherige US-Botschafter in Afghanistan. Blinken sagte, die USA hätten ihre diplomatischen Aktivitäten nun in Katars Hauptstadt Doha verlegt.

Die Taliban reagierten mit Jubel auf den Abzug der Amerikaner. Taliban-Sprecher Mujahid schrieb auf Twitter, das Land habe jetzt völlige Unabhängigkeit erreicht. Das hochrangige Taliban-Mitglied Anas Haqqani twitterte: “Wir schreiben wieder Geschichte. Die 20-jährige Besetzung Afghanistans durch die USA und die NATO endete heute Abend. Gott ist groß.”

Ausländische Truppen waren unter US-Führung vor 20 Jahren in Afghanistan einmarschiert – als Antwort auf die Terroranschläge von Al-Kaida-Terroristen vom 11. September 2001 in den USA. Der internationale Einsatz führte damals zum Sturz der Taliban-Regierung, die Al-Kaida-Terroristen Unterschlupf gewährt hatte. Der Militäreinsatz verschlang Unsummen, Zehntausende Zivilisten und afghanische Sicherheitskräfte kamen ums Leben, ebenso wie mehrere Tausend internationale Soldaten, darunter 2.461 Amerikaner. McKenzie betonte am Montag, der Preis für die Mission sei hoch gewesen.

Erst am heutigen Dienstag will Biden eine Ansprache an die Nation halten. Biden ist angesichts des chaotischen Abzuges heftiger Kritik ausgesetzt. Das Afghanistan-Debakel ist die bisher größte außenpolitische Krise seiner Präsidentschaft. Der Demokrat hatte im April angekündigt, alle US-Soldaten spätestens bis zum 11. September bedingungslos aus Afghanistan abzuziehen – dem 20. Jahrestag der Anschläge von 2001 also. Nach Bidens Ansage kündigte die NATO an, den gesamten internationalen Einsatz in Afghanistan zu beenden. Im Juli zog Biden das Datum für das vollständigen Abzug schließlich auf den 31. August vor.

In den vergangenen Wochen überschlugen sich die Ereignisse in Afghanistan dann: Nach Bidens Ankündigung gewann der Siegeszug der Taliban rasant an Tempo. Die militanten Islamisten übernahmen eine Provinzhauptstadt nach der anderen – oft leisteten die afghanischen Sicherheitskräfte wenig oder keinen Widerstand. Am 15. August floh der afghanische Präsident Ashraf Ghani ins Ausland, die Taliban marschierten kampflos in Kabul ein. Geschützt von mehreren Tausend zusätzlichen US-Soldaten, die vorübergehend nach Kabul geschickt wurden, begannen die Evakuierungen. Bei einem Anschlag des IS, der mit den Taliban verfeindet ist, wurden am vergangenen Donnerstag vor dem Flughafen schließlich Dutzende Afghanen und 13 US-Soldaten getötet.