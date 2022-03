US-Präsident Biden auf dem Weg zum NATO-Partner Polen

Die Air Force One hebt in Brüssel Richtung Osten ab

US-Präsident Joe Biden ist vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine zu einer zweitägigen Polen-Reise aufgebrochen. Biden stieg am Freitagmittag in Brüssel in sein Flugzeug Air Force One. Im Nachbarland der Ukraine und NATO-Land will sich der US-Präsident mit dort stationierten US-Truppen treffen. Auf dem Programm stehen außerdem Gespräche mit der polnischen Führung und ein Auftritt Bidens am Warschauer Königsschloss am Samstag.

Der US-Präsident will sich an diesem Freitagnachmittag erst in der südostpolnischen Stadt Rzeszow, die etwa 90 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt liegt, über den humanitären Einsatz zur Versorgung der Geflüchteten informieren. Danach wird Biden mit in Polen stationierten US-Soldaten zusammenkommen. Angesichts des Konflikts mit Russland hatte Biden die Zahl der in Polen stationierten US-Soldaten aufgestockt, um die NATO-Ostflanke zu stärken. Im Anschluss will er zu Gesprächen mit der polnischen Führung in die Hauptstadt Warschau reisen.

Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki, den Biden voraussichtlich dort treffen wird, hatte zuvor die Forderung nach härteren Sanktionen gegen Russland bekräftigt. Sanktionen müssten “sehr streng” ausfallen und jetzt erfolgen, sagte Morawiecki am zweiten Tag des EU-Gipfels in Brüssel. Es sei wichtig, den Zustrom von neuem Geld nach Russland “so schnell wie möglich” zu unterbinden, so der Premierminister weiter. Einschränkungen solle es im Öl-, Gas- und Kohle-Sektor geben, Länder wie Deutschland, Österreich und Ungarn würden sich aber dagegen wehren, sagte Morawiecki.

Polens Präsident Andrzej Duda wird Biden bereits in Rzeszow treffen. Außerdem sei am Samstag ein Gespräch der beiden Politiker im Warschauer Präsidentenpalast geplant, sagte Pawel Soloch, Chef von Dudas Büro für Nationale Sicherheit, der Nachrichtenagentur PAP. Danach werde der US-Präsident einen Registrierungspunkt für Ukraine-Flüchtlinge im Warschauer Nationalstadion besuchen.

Bidens Rede am Warschauer Königsschloss sei für den späten Samstagnachmittag zwischen 17.00 und 18.00 Uhr geplant, teilte ein Sprecher der US-Botschaft in Warschau mit. “Der Präsident wird sich zu den gemeinsamen Bemühungen der freien Welt äußern, das ukrainische Volk zu unterstützen, Russland für seinen brutalen Krieg zur Verantwortung zu ziehen und eine Zukunft zu verteidigen, die auf demokratischen Grundsätzen beruht”, kündigte das Weiße Haus an.

Soloch sagte weiter, voraussichtlich werde es auch zur Begegnung Bidens mit Morawiecki kommen. Die Planung für Bidens Visite sei nicht von langer Hand vorbereitet, wie dies normalerweise bei Besuchen von US-Präsidenten der Fall sei. Deshalb werde vieles kurzfristig arrangiert. Auch das Weiße Haus legte Bidens konkrete Pläne in dem NATO-Partnerstaat erst kurz vor der Abreise offen.

Biden war zuvor in Brüssel. Dort nahm er am Donnerstag gleich an drei Spitzentreffen teil – auf dem Programm standen ein NATO-Sondergipfel, ein Gipfel der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte (G7) und ein EU-Gipfel. Biden kündigte in Brüssel unter anderem an, dass die USA bis zu 100.000 Geflüchtete aus der Ukraine aufnehmen wollen.

Außerdem verhängte die US-Regierung neue Sanktionen gegen Russland. Am Freitagvormittag gaben Biden und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bekannt, dass die EU künftig riesige Mengen an Flüssiggas (LNG) aus den USA beziehen wird. So soll die Abhängigkeit Europas von Energielieferungen aus Russland reduziert werden.