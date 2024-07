US-Präsident Biden positiv auf Corona getestet

Von: APA/Reuters/dpa

US-Präsident Joe Biden ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 81-Jährige sei geimpft und habe leichte Symptome, teilte das Weiße Haus am Mittwoch (Ortszeit) mit. Biden, der sich auf einer Wahlkampfreise nach Las Vegas befand, wird nun in sein Privathaus im US-Bundesstaat Delaware zurückkehren, sich dort selbst isolieren und während dieser Zeit seine Amtsgeschäfte in vollem Umfang weiterführen.

Er habe am Nachmittag Symptome einer Infektion der oberen Atemwege gezeigt, darunter eine laufende Nase, trockenen Husten und allgemeines Unwohlsein, sagte sein Arzt. Biden habe bereits die erste Dosis des antiviralen Covid-Medikaments Paxlovid erhalten. Aufgrund der Diagnose kann Biden, der sich derzeit mit einer Debatte in seiner Demokratischen Partei über seine geistige und körperliche Eignung als erneuter Präsidentschaftskandidat konfrontiert sieht, nicht wie geplant bei einer Veranstaltung der Latino-Bürgerrechtsorganisation UnidosUS sprechen.

Für Biden ist es nicht der erste Corona-Fall im Oval Office: Bereits im Juli 2022 war er positiv auf Corona getestet worden. Er wurde auch damals mit dem Medikament Paxlovid behandelt und nur wenige Tage nach dem Ende seiner Corona-Isolation erneut positiv auf das Coronavirus getestet. Dabei handelte es sich um einen “Rückfall”, der bei Patienten, die mit dem Paxlovid behandelt wurden, in seltenen Fällen auftrete, hieß es damals. Biden hatte vor zwei Jahren nach Angaben des Weißen Hauses einen milden Verlauf.

Biden gehört wegen seines hohen Alters zur Risikogruppe. Vor allem mit Blick auf die Präsidentenwahl im November ist Bidens Gesundheitszustand immer wieder Gegenstand von Diskussionen. Biden will nach der Wahl im November im Amt bestätigt werden. Der Demokrat kämpft derzeit aber an allen Fronten, um seine Präsidentschaftskandidatur zu retten. Auslöser der Debatte um seine Person war der desaströse Auftritt des 81-Jährigen beim ersten TV-Duell mit seinem republikanischen Rivalen Donald Trump vor wenigen Wochen.