USA erlauben weiterhin Kauf von russischem Öl

Von: APA/Reuters

Die USA haben am Freitag die Ausnahmeregelung für den Kauf russischen Öls auf dem Seeweg bis zum 16. Mai verlängert. Dies geht aus einem Dokument des US-Finanzministeriums hervor. Damit will die Regierung von US-Präsident Donald Trump die während des Iran-Krieges gestiegenen Energiepreise unter Kontrolle halten. Vor zwei Tagen hatte US-Finanzminister Scott Bessent noch erklärt, es werde keine Verlängerung der Ausnahmeregelung geben.

Die Maßnahme könnte die Bemühungen des Westens erschweren, Russland Einnahmen für seinen Krieg in der Ukraine zu entziehen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte erklärt, es sei nicht die Zeit, die Sanktionen gegen Russland zu lockern.