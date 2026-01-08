Aktuelle Seite: Home > Politik > USA verlassen 66 internationale Organisationen
USA verlassen 66 internationale Organisationen

USA verlassen 66 internationale Organisationen

Donnerstag, 08. Januar 2026 | 01:59 Uhr
Wieder eine weitreichende Entscheidung Trumps im Alleingang
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ALEX WONG
Von: APA/AFP

US-Präsident Donald Trump hat den Rückzug der Vereinigten Staaten aus 66 internationalen Organisationen angeordnet. Er unterzeichnete am Mittwoch (Ortszeit) ein entsprechendes Dekret, wie das Weiße Haus im Onlinedienst X erklärte. Die 66 internationalen Organisationen dienten nicht mehr den Interessen der USA. 31 der 66 Organisationen stünden in Verbindungen zu den Vereinten Nationen.

Seit seinem Wiedereinzug ins Weiße Haus im Jänner vergangenen Jahres setzt Trump auf seine “America First”-Strategie (Amerika zuerst). Wie schon in seiner ersten Amtszeit beschloss er, das Pariser Klimaabkommen von 2015 aufzukündigen. Auch aus der UNO-Kultur- und Bildungsorganisation UNESCO traten die Vereinigten Staaten wieder aus. Außerdem kürzte die Trump-Regierung die US-Auslandshilfen massiv.

