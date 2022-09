Vallazza weist Vorwürfe „mit aller Entschlossenheit“ zurück

Bozen – Manfred Vallazza weist in einer Stellungnahme „mit aller Entschlossenheit“ alle ihm gegenüber erhobenen Vorwürfe zurück, in denen ihm und seiner Familie unterstellt wird, unrechtmäßige Vorteile im Hinblick auf die Zur-Verfügung-Stellung eines Baulandes an die Gemeinde bezogen zu haben.

„Diese Vorwürfe beziehen sich auf einen Zeitraum vor meiner politischen Tätigkeit im Land. Ich möchte festhalten, dass ich nicht besser und nicht schlechter behandelt werden möchte wie jeder andere in Südtirol. Denn vergleichbare Fälle dürfte es in Südtirol in großer Zahl in vielen Gemeinden gegeben haben – wie mir in den vergangenen Tagen von mehreren Bürgermeistern und Betroffenen bescheinigt wurde. Es sei an dieser Stelle auch unterstrichen, dass die Landesämter und die Landesregierung die Ausweisung der genannten Zone abgesegnet haben. Auf Grund einer Landtagsanfrage prüfen derzeit die zuständigen Ämter, um wie viele vergleichbare Fälle es sich dabei handelt und inwieweit diese Verwaltungspraxis in der Vergangenheit seitens der Gemeinden angewendet wurde“, erklärt Vallazza.

In diesem Sinne fordere er seinerseits eine rasche und vollumfassende Aufklärung der ihm gegenüber vorgebrachten Vorwürfe. Aus diesem Grund stehe er für eine Mitarbeit im Sinne einer möglichst schnellen und vollumfassenden Aufklärung selbstverständlich jederzeit zur Verfügung.

„Sollte jedoch festgestellt werden, dass ich bzw. meine Familie eine von der damaligen Verwaltungspraxis abweichende, ungerechtfertigte Sonderbehandlung erfahren haben oder gar strafrechtlich relevante Umstände festgestellt werden, in deren Folge es zu einer unrechtmäßigen Bevorteilung gekommen ist, dann werde ich selbstverständlich die Konsequenzen daraus ziehen und von allen meinen Parteifunktionen sowie von allen politischen Mandaten mit sofortiger Wirkung zurücktreten“, betont Vallazza.

Darüber hinaus hält Vallazza fest, dass er sich „selbstverständlich jederzeit“ dem Parteischiedsgericht stellen werde, sollte ihm parteischädigendes Verhalten unterstellt werden.