Van der Bellen beendet Finnlandreise: Besuch in Bunkeranlage

Von: apa

Bundespräsident Alexander Van der Bellen trifft am Freitag zum Abschluss seines Arbeitsbesuchs in Helsinki Finnlands Parlamentspräsidenten Jussi Halla-aho und besucht in Folge auch das “Europäische Kompetenzzentrum zur Bekämpfung hybrider Bedrohungen” (Hybrid CoE) sowie die Bunkeranlage Merihaka. Am Donnerstag hatte Van der Bellen mit seinem Amtskollegen Alexander Stubb angesichts einer “Welt im Umbruch” ein “Zusammenrücken der Länder Europas” gefordert.

Halla-aho kommt aus den Reihen der rechtspopulistischen “Wahren Finnen” oder “Basisfinnen” (Perussuomalaiset/PS), er ist besonders für seine rigide Antieinwanderungshaltung bekannt. 2012 wurde er vom Obersten Gerichtshof aufgrund von islamfeindlichen Aussagen in einem Blogbeitrag wegen Volksverhetzung zu einer Geldstrafe verurteilt. Hall-aho unterstützte allerdings den NATO-Beitritt Finnlands und ist auch mit dem Abwehrkampf der Ukraine gegen die russische Invasion solidarisch.

Das “European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats” (“Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus”) wurde 2016 gemeinsam von EU und NATO gegründet. Ziel ist es, zunehmenden hybriden Bedrohungen entgegenzuwirken. Das Hybrid CoE soll die EU- und NATO-Staaten dabei unterstützen, hybride (Cyber-)Attacken abzuwehren.

Führung durch Bunkeranlage Merihaka

Zudem ist am Freitagnachmittag eine Führung durch die Bunkeranlage Merihaka geplant. Im friedlichen Alltag wird diese als Sportzentrum genutzt. Im Notfall könnte sie laut Medienberichten bis zu 6.000 Personen Platz bieten. Nach Angaben des finnischen Innenministeriums besitzt das skandinavische Land mehr als 50.000 Schutzräume mit Platz für rund 4,8 Millionen Menschen, also gut 85 Prozent der Bevölkerung.

Wichtiger Faktor Zivilschutz

Die Bunker sind wichtige Bestandteile des finnischen Zivilschutzes, als Teil einer makrosozialen Verteidigungsbereitschaft. Finnland fuhr seine entsprechenden Kapazitäten nach dem Ende des Kalten Kriegs Anfang der 1990er Jahre nicht hinunter. Die Milizarmee umfasst 280.000 Köpfe. Im Falle einer akuten militärischen Bedrohung stehen den finnischen Streitkräften relativ rasch mehr als 900.000 Personen als Reserven zur Verfügung – an die 20 Prozent des Volkes.

Finnland begann auch mit der Einrichtung Hunderter neuer Schießstände, wo Reservistinnen und Reservisten, aber auch reine Zivilistinnen und Zivilisten, üben können. Das Interesse daran sei seit Beginn des Ukraine-Krieges enorm, berichten lokale Medien. Der Zivilschutz wurde schon nach den Erfahrungen des finnisch-sowjetischen Kriegs (1939/40) sukzessive als bedeutender Bestandteil in die Sicherheitspolitik integriert. Öffentlich zugängliche Gebäude – etwa Einkaufszentren, Hotels und Schulen – aber auch private Gebäude mit einer Fläche von über 1.200 Quadratmetern müssen Medienberichten zufolge über Schutzbunker verfügen.

900.000 Schutzplätze in Helsinki

Allein Helsinki bietet demnach seinen 650.000 Einwohnern und allfälligen Besuchern bis zu 900.000 Schutzplätze an. 180.000 davon sind in rund 60 großen öffentlichen Bunkeranlagen untergebracht. Alarme erfolgen via App oder ertönen über Sirenen, die jeden ersten Montag im Monat einem Test unterzogen werden. Innerhalb weniger Stunden muss jede Anlage geräumt und in Bereitschaft gestellt werden können.