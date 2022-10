Verdacht: Moskau testet Unterwasserdrohne, die atomaren Tsunami auslöst

Das russische U-Boot K-329 Belgorod mit nuklearem Antrieb ist in arktischen Gewässern gesichtet worden. Das berichtet die italienische Tageszeitung „La Repubblica“, die sich auf ein Informationsschreiben der NATO beruft. Der Verdacht besteht, dass das U-Boot mit der Mission unterwegs ist, die Unterwasserdrohne Poseidon zu testen. Diese ist in der Lage, mittels nuklearer Sprengköpfe in bis 10.000 Kilometern Entfernung einen radioaktiven Tsunami in küstennahem Gebiet auszulösen.

Die Unterwasserdrohne befindet sich in der Entwicklungsphase. Das U-Boot Belgorod selbst ist 184 Meter lang und 15 Meter breit und bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von rund 60 Stundenkilometern. Vermutet wird, dass es 120 Tage unter Wasser bleiben kann, ohne dazwischen einmal an die Oberfläche zurückkehren zu müssen.

Die NATO befindet sich erhöhter Alarmbereitschaft und überwacht das Gebiet.

In den vergangenen Tagen ist das U-Boot aufgrund der Sabotage an den Erdgas-Pipelines Nord Stream 1 und 2 in den Fokus gerückt. Beweise, dass die Lecks vom U-Boot verursacht worden waren, konnten allerdings keine gefunden werden.

Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, hat das Außenministerium unterdessen den russischen Botschafter in Italien, Sergey Razov, einbestellt. Das Treffen soll am Montag stattfinden und ist laut Ministerium mit den anderen EU-Ländern abgesprochen.

Inhaltlich geht es um die nukleare Bedrohung durch Russland. Vom Botschafter würden entsprechende Erklärungen verlangt, heißt es vom Außenministerium. Wie Forza Italia-Koordinator Antonio Tajani auf Twitter mitteilte, gehe es auch um die Sabotage der Pipelines Nord Stream 1 und 2.