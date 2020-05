Verwundete nach Angriff auf Krankenhaus in Kabul

Bei einem Angriff auf ein Krankenhaus in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens acht Menschen verwundet worden. Unter den Verletzten seien auch zwei Kinder, hieß es am Dienstag aus dem Gesundheitsministerium. Sicherheitskräfte brachten Menschen in Sicherheit. Mehr als 80 Personen, darunter viele Frauen und Kinder, seien bereits gerettet worden.

Zuvor habe es mehrere Explosionen gegeben und Schüsse seien gefallen, hieß es aus Sicherheitskreisen. Über die Anzahl der Täter ist nichts bekannt. Die militant-islamistischen Taliban dementierten, für den Angriff verantwortlich zu sein.

Im Osten Afghanistans kam es nach Behördenangaben zudem zu einem Selbstmordanschlag auf einer Beerdigung. Dabei seien Dutzende Menschen getötet oder verletzt worden. Ein Angreifer habe während der Trauerfeier einen Sprengsatz gezündet, sagte ein Sprecher der Provinzregierung Nangarhar am Dienstag. Ersten Informationen zufolge gebe es “rund 40 Tote und Verletzte”.