Vier Journalisten bei israelischem Angriff in Gaza getötet

Von: APA/dpa/Reuters/AFP

Bei einem israelischen Angriff auf das Nasser-Krankenhaus in Khan Younis im Süden des Gazastreifens sind am Montag nach palästinensischen Angaben mindestens 15 Menschen getötet worden, darunter vier Journalisten. Unter den Toten sind nach Medienangaben Mitarbeiter des Nachrichtensenders Al-Jazeera und der Nachrichtenagentur Reuters.

Zwei Angriffe auf Krankenhaus

Es habe zwei Angriffe gegeben, hieß es. Augenzeugen zufolge ereignete sich der zweite Angriff, nachdem Rettungskräfte, Journalisten und andere Personen nach der ersten Attacke zum Spital geeilt waren. Der getötete Kameramann Hussam al-Masri war als freier Mitarbeiter für Reuters tätig. Die Live-Videoübertragung von Reuters aus dem Krankenhaus, die von Al-Masri bedient wurde, brach zum Zeitpunkt des ersten Angriffs abrupt ab. Der Fotograf Hatem Khaled, ebenfalls ein freier Mitarbeiter von Reuters, sei zudem verletzt worden.

Die von der radikal-islamischen Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde in Gaza nannten auch die Namen der drei anderen getöteten Journalisten: Mariam Abu Dagga, Mohammed Salama und Moaz Abu Taha. Der katarische Nachrichtensender Al-Jazeera hatte zuvor bereits den Tod seines Journalisten Salama bestätigt. Auch ein Rettungshelfer sei laut Gesundheitsbörde unter den Getöteten.

Nach Angaben des Palästinensischen Journalistengewerkschaft sind seit Beginn des Krieges am 7. Oktober 2023 mehr als 240 palästinensische Journalisten durch israelisches Feuer im Gazastreifen getötet worden.

Anlass für den israelischen Einmarsch in dem Küstengebiet war ein Massaker der Hamas in Israel, bei dem rund 1.200 Menschen getötet und weitere 250 als Geiseln verschleppt worden waren.