Aktuelle Seite: Home > Politik > Vier Journalisten bei israelischem Angriff in Gaza getötet
Nasser-Krankenkaus war getroffen worden

Vier Journalisten bei israelischem Angriff in Gaza getötet

Montag, 25. August 2025 | 11:51 Uhr
Nasser-Krankenkaus war getroffen worden
APA/APA/AFP/-
Schriftgröße

Von: APA/dpa/Reuters/AFP

Bei einem israelischen Angriff auf das Nasser-Krankenhaus in Khan Younis im Süden des Gazastreifens sind am Montag nach palästinensischen Angaben mindestens 15 Menschen getötet worden, darunter vier Journalisten. Unter den Toten sind nach Medienangaben Mitarbeiter des Nachrichtensenders Al-Jazeera und der Nachrichtenagentur Reuters.

Zwei Angriffe auf Krankenhaus

Es habe zwei Angriffe gegeben, hieß es. Augenzeugen zufolge ereignete sich der zweite Angriff, nachdem Rettungskräfte, Journalisten und andere Personen nach der ersten Attacke zum Spital geeilt waren. Der getötete Kameramann Hussam al-Masri war als freier Mitarbeiter für Reuters tätig. Die Live-Videoübertragung von Reuters aus dem Krankenhaus, die von Al-Masri bedient wurde, brach zum Zeitpunkt des ersten Angriffs abrupt ab. Der Fotograf Hatem Khaled, ebenfalls ein freier Mitarbeiter von Reuters, sei zudem verletzt worden.

Die von der radikal-islamischen Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde in Gaza nannten auch die Namen der drei anderen getöteten Journalisten: Mariam Abu Dagga, Mohammed Salama und Moaz Abu Taha. Der katarische Nachrichtensender Al-Jazeera hatte zuvor bereits den Tod seines Journalisten Salama bestätigt. Auch ein Rettungshelfer sei laut Gesundheitsbörde unter den Getöteten.

Nach Angaben des Palästinensischen Journalistengewerkschaft sind seit Beginn des Krieges am 7. Oktober 2023 mehr als 240 palästinensische Journalisten durch israelisches Feuer im Gazastreifen getötet worden.

Anlass für den israelischen Einmarsch in dem Küstengebiet war ein Massaker der Hamas in Israel, bei dem rund 1.200 Menschen getötet und weitere 250 als Geiseln verschleppt worden waren.

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Gewalt beim „Südtirol Summer Classic“ in Bozen
Kommentare
30
Gewalt beim „Südtirol Summer Classic“ in Bozen
Trump will Chicago und New York von Kriminalität befreien
Kommentare
25
Trump will Chicago und New York von Kriminalität befreien
Ausgebrochener Stier und Feuerwehr liefern sich wilde Verfolgungsjagd
17
Ausgebrochener Stier und Feuerwehr liefern sich wilde Verfolgungsjagd
Vibrionen: Die unsichtbare Gefahr im Meer
16
Vibrionen: Die unsichtbare Gefahr im Meer
Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Auer
14
Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Auer
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 