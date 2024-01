Vierte “Friedensformel”-Konferenz zur Ukraine in Davos

Die ukrainische Regierung berät am Sonntag im Schweizer Skiort Davos mit Regierungsvertretern aus rund 80 Ländern über die Zukunft des Landes. Im Mittelpunkt steht die “Friedensformel” des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Das vom Krieg ausgezehrte Land verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit 24. Februar 2022 gegen den russischen Angriffskrieg. Kiew sucht möglichst breite Anerkennung für ihre Bedingungen als Voraussetzung für eine Friedenslösung mit Russland.

Die Regierung will damit verhindern, dass sie, bevor die Bedingungen erfüllt sind, zu Zugeständnissen an Russland gedrängt wird. Selenskjys Zehn-Punkte-Plan sieht unter anderem den Abzug aller russischen Truppen, Strafen für russische Kriegsverbrecher, Reparationen und Sicherheitsgarantien vor. Selenskyj wird selbst in Davos erwartet, allerdings aller Voraussicht nach erst zur Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF), das Montagabend dort beginnt.