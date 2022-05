Volksabstimmung am Sonntag: Jede Stimme zählt

Bozen – Am kommenden Sonntag geht in Südtirol die mehrfach verschobene Volksabstimmung zum Gesetz zur Direkten Demokratie über die Bühne. Die Wahllokale für alle wahlberechtigten Südtirolerinnen und Südtiroler sind von 7.00 bis 21.00 Uhr geöffnet.

Die Volksabstimmung hat kein Quorum. Das bedeutet, dass die einfache Mehrheit entscheidet, und das Ergebnis ist bindend.

Die Bürgerinnen und Bürger werden in der Volksabstimmung gefragt, ob das Landesgesetz zur direkten Demokratie von 2018, wie 2021 beschlossen, abgeändert werden soll oder nicht.

Die Änderungen vor einem Jahr sehen vor:

dass Landesgesetze nicht mehr von 300 Bürgern blockiert werden können, wenn sie zuvor nicht mit einer Zweidrittelmehrheit im Landtag beschlossen wurden. Werden dazu noch binnen sechs Monaten 13.000 Unterschriften gesammelt, wird eine Volksabstimmung darüber abgehalten und das Landesgesetz tritt nicht in Kraft. Gewinnt am Sonntag das “Ja”, wird diese bestätigende Volksabstimmung abgeschafft. Siegt das “Nein”, treten die Änderungen nicht in Kraft.

dass das Büro für politische Bildung nicht mehr beim Landtag, sondern bei einem wissenschaftlichen Institut angesiedelt sein soll. Außerdem wird es nicht mehr von einem überparteilichen Verwaltungsrat aus allen Landtagsfraktionen begleitet, sondern von einer Verbindungsstelle, die dem Landtagspräsidium bestehend aus fünf Vertretern der Mehrheit und einem der Minderheit untersteht.

Betraf eine Volksabstimmung die Rechte der Sprachgruppen, brauchte es zur einfachen Mehrheit auch die Mehrheit jener Gemeinden, in der die sensibel betroffene Sprachgruppe überwiegt. Diese Bestimmung soll wegfallen.

Opposition spricht sich für “Nein” aus

In einer gemeinsamen Stellungnahme rufen alle Vertreterinnen und Vertreter der politischen Opposition im Südtiroler Landtag die Bevölkerung dazu auf, am kommenden Sonntag, den 29. Mai zur Wahl zu gehen und mit Nein zu stimmen. “Das Gesetz zur direkten Demokratie, Partizipation und politischen Bildung ist inzwischen drei Jahre alt. Es wurde am Ende der letzten Legislaturperiode im Jahr 2018 verabschiedet und ist das Ergebnis eines langen Prozesses der Zusammenarbeit zwischen Südtiroler Bevölkerung, politischer Mehrheit und Opposition. Dieses Gesetz, eine wichtige Errungenschaft für die Demokratie in Südtirol, soll nun, geht es nach dem Willen der Mehrheit aus SVP, Lega-Salvini und Berlusconis Forza Italia, in wesentlichen Teilen beschnitten werden.”

“Umweltschutz braucht eine starke Demokratie”

Auch der Dachverband für Natur- und Umweltschutz und der Heimatpflegeverband rufen ihre Mitglieder und Unterstützer auf, diesen Sonntag vom Wahlrecht Gebrauch zu machen und mit “Nein” zu stimmen. Denn gerade angesichts des immer schneller voranschreitenden Klimawandels brauche es eine strake Demokratie.

Regierung spricht sich für “Ja” aus

Die Südtiroler Volkspartei mit dem Koalitionspartner Lega sprechen sich hingegen für das “Ja” aus. Sie befürchten, dass durch die niedrige Hürde von nur 300 Stimmen Gesetze ständig blockiert werden.