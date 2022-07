Von Bozen Nord bis Bozen Süd: Wird die A22 kostenlos?

Bozen – Das Strategiepapier, das Umweltlandesrat Giuliano Vettorato am Dienstag in der Landesregierung präsentiert hat, ist einstimmig gutgeheißen worden: Südtirols Arbeitnehmer sollen von Bozen Nord bis Bozen Süd die Brennerautobahn gratis nutzen dürfen – zumindest zu bestimmten Zeiten.

„Zunächst handelt es sich um ein Experiment, das auf die Dauer eines Jahres ausgelegt sein wird“, erklärt Vettorato. Anschließend werden die Auswirkungen ausgewertet. Nun fehlt nur noch die Unterschrift von Landeshauptmann Arno Kompatscher.

Im Trentino ist ein Vorstoß dieser Art bereits umgesetzt worden. Mehrere Teilstrecken der A22 sind für Anrainer kostenlos, berichtet die italienische Tageszeitung Alto Adige.

Für die Umsetzung in Südtirol zählt unter anderem die Frage, wie viel Emissionen durch die Regelung außerhalb der Stadt bleiben. Das Teilstück der Autobahn wird praktisch zur Umfahrungsstraße für Bozen.

Der nächste Schritt auf Verwaltungsebene ist eine Konvention mit der Brennerautobahn, die abgeschlossen werden muss. Darin soll unter anderem festgelegt werden, wie man Telepass-Besitzer entschädigt. Außerdem muss man sich auf das technische Verfahren einigen, wie man diejenigen ermittelt, die Anrecht auf eine kostenlose Nutzung des Autobahnabschnitts haben.

Die Gratis-Nutzung soll nur an Werktagen von 6.00 Uhr in der Früh bis 9.00 Uhr vormittags und von 17.00 Uhr nachmittags bis 20.00 Uhr am Abend möglich sein. Mit der Maßnahme will man Bozen vom Verkehr entlasten. Vor allem Pendler sollen aus der Stadt gelotst werden.