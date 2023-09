Von der Leyen reist nach Lampedusa

Nach der Ankunft Tausender Migranten auf der Mittelmeerinsel Lampedusa will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen noch am Samstag nach Italien reisen. In Rom treffe sie zunächst Regierungschefin Giorgia Meloni, sagte ein Sprecher von der Leyens am Vormittag am Rande einer Veranstaltung in Hanau. Meloni und von der Leyen wollten dann zusammen Lampedusa besuchen. Wann genau der Besuch der Insel an diesem Wochenende geplant ist, war unklar.

Meloni hatte von der Leyen am Freitag eingeladen, sich auf Lampedusa ein Bild vom “Ernst der Lage” zu machen, in der sich Italien befinde. Seit Wochenbeginn haben mehrere Tausend Bootsmigranten die kleine Insel zwischen Sizilien und Nordafrika erreicht. Allein am Dienstag kamen mehr als 5.000 Menschen an – so viele wie noch nie an einem einzigen Tag. Zeitweise war das Erstaufnahmelager mit rund 6.800 Menschen maßlos überfüllt.

Im Hotspot der Insel befinden sich derzeit 2.796 Personen. 400 Migranten sollen im Laufe des Tages Lampedusa in Richtung Sizilien verlassen. Damit wollen die Behörden die Insel entlasten, die diese Woche mit starken Migrationsbewegungen konfrontiert war. 10.000 Personen erreichten diese Woche Lampedusa, auf der 6.300 Personen leben.

Auf der Insel kam es am Samstag zu einer Protestkundgebung von Anrainern. Sie demonstrierten gegen angebliche Pläne zur Errichtung eines Zeltlagers für die Unterbringung der Migranten, da der Hotspot der Insel überfüllt ist. “Schluss, Lampedusa gehört uns und nicht der EU”, skandierten einige Demonstranten.

In der Früh hatten weitere drei Boote mit insgesamt 121 Menschen an Bord, die von der tunesischen Küste abgefahren sind, die Insel erreicht. Am Freitag waren 527 Personen an Bord von 15 Booten eingetroffen.

Ein Baby, das während der Überfahrt auf einem Migrantenboot geboren wurde, starb kurz nachdem es zur Welt kam. Die Mutter des Babys hatte mit Hilfe einiger Mitreisender entbunden. Etwa 40 Migranten befanden sich an Bord des Bootes, das von einem Patrouillenboot der Hafenbehörde gerettet wurde.

Wegen der Nähe zur tunesischen Küstenstadt Sfax gehört Lampedusa seit Jahren zu den Brennpunkten der Migration nach Europa. Der Stadtrat der Insel rief am Mittwoch angesichts der zugespitzten Lage den Notstand aus.

In diesem Jahr haben bisher fast 126.000 Migranten italienische Küsten erreicht, fast doppelt so viele wie zum gleichen Zeitpunkt im Jahr 2022. Auf Lampedusa wurde angesichts der massenhaft ankommenden Migranten der Notstand ausgerufen.