Von der Leyen: Wirtschaft unterstützen

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will Europas Wirtschaft fit für die Zukunft machen. Sie schlug bei ihrer vierten und womöglich letzten Rede zur Lage der Europäischen Union Mittwochfrüh in Straßburg mehrere Initiativen vor, um die Industrie bei der Dekarbonisierung zu unterstützen und die Rahmenbedingungen für die Unternehmen zu verbessern. Dazu zählen Pläne für Elektroautos sowie zur Künstlichen Intelligenz oder ein Gipfel gegen den Arbeitskräftemangel.

“Wir haben die Klima-Agenda zu einer wirtschaftlichen Agenda weiterentwickelt”, sagte von der Leyen. Sie kündigte zudem eine Untersuchung an mit Blick auf unlauteren Wettbewerb bei Elektroautos aus China. Die E-Mobilität sei eine entscheidende Industrie für eine “saubere Wirtschaft”. Die Weltmärkte würden nun aber von billigen chinesischen E-Autos “überschwemmt”, deren Preis durch staatliche Subventionen gedrückt werde. Von der Leyen betonte aber, dass es wichtig sei, die Kommunikationskanäle nach China offen zu halten.

Weiters werde die Kommission ein “Paket für die Windkraft in Europa” vorlegen. So sollen Genehmigungsverfahren beschleunigt werden, Auktionssysteme “in der gesamten EU” verbessert werden. “Wir werden uns auf Kompetenzen, den Zugang zu Finanzmitteln und stabile Lieferketten konzentrieren”, so die Kommissionspräsidentin. Zudem werde die Kommission noch in diesem Monat mit einer Serie von Energiewende-Dialogen mit der Industrie beginnen. “Wir werden die Industrie bei dieser Transition unterstützen. Darauf können sie vertrauen.”

Sie unterstrich in ihrer Rede aber auch die Wichtigkeit, die Wirtschaft zu dekarbonisieren. Von der Leyen verwies auf Hitzewellen in ganz Europa, sowie Waldbrände und Überschwemmungen in Griechenland und Spanien. “Dies ist die Realität eines Planeten, der kocht”, appellierte die Kommissionspräsidentin.

Um die drei großen Herausforderungen dieser Zeit – den Arbeitskräftemangel, die Wettbewerbsfähigkeit und die Rahmenbedingungen für Europas Unternehmen anzugehen – schlägt von der Leyen mehrere Initiativen vor. Sie habe den ehemaligen EZB-Präsidenten Mario Draghi – laut der Kommissionschefin einen der größten Wirtschaftsexperten Europas – gebeten, einen Bericht über die Zukunft der europäischen Wettbewerbsfähigkeit zu erstellen. Um den Arbeitsmarkt fit für die Zukunft zu machen, und den Fach- und Arbeitskräftemangel zu bekämpfen, will die Kommission im kommenden Jahr gemeinsam mit der belgischen Präsidentschaft erneut einen Gipfel mit den Sozialpartnern in Val Duchesse einberufen.

Für die Wettbewerbsfähigkeit sind auch kritische Rohstoffe und der effiziente Einsatz der Künstlichen Intelligenz höchst relevant. “Aus diesem Grund werden wir noch in diesem Jahr das erste Treffen unseres neuen Clubs für kritische Rohstoffe einberufen”, betonte von der Leyen. Gleichzeitig werde die Kommission auch weiterhin einen offenen und fairen Handel vorantreiben: “Wir sollten uns bemühen, bis Ende des Jahres auch mit Australien, Mexiko und dem Mercosur zu einem Abschluss zu gelangen.”

Auch die Zusammenarbeit mit Afrika soll verstärkt werden: Die Serie von Militärputschen werde die Region auf Jahre destabilisieren. “Russland hat seine Hände im Spiel und schlägt aus dem Chaos Kapital.” Die Region sei ein fruchtbarer Boden für zunehmenden Terrorismus geworden. “Das gefährdet Europa unmittelbar – unsere Sicherheit und unseren Wohlstand”, so von der Leyen. Deshalb werde die Brüsseler Behörde zusammen mit dem EU-Außenbeauftragten Borrell ein neues Strategiekonzept für den nächsten EU-AU-Gipfel vorlegen.

Die Künstliche Intelligenz (KI) wird laut von der Leyen die Gesundheitsversorgung verbessern, die Produktivität steigern und zur Eindämmung des Klimawandels beitragen. “Doch sollten wir auch die durchaus realen Gefahren nicht unterschätzen”, warnte sie: “Unsere oberste Priorität ist es, sicherzustellen, dass sich die KI auf eine menschenzentrierte, transparente und verantwortungsvolle Weise entwickelt.” Wichtig seien hier Supercomputer: “Deshalb kann ich heute eine neue Initiative ankündigen, KI-Start-ups unsere Hochleistungscomputer zur Verfügung zu stellen, um ihre Geschäftsmodelle zu erproben.” Nun müssten all diese Arbeiten in globale Mindeststandards für eine sichere und ethische KI-Nutzung fließen.