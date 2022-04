“Von der Oppositon zur Obstruktion zur Destruktion”

Bozen – Der Bozner Gemeindrat Rudi Benedikter von der Grünen Ratsfraktion kritisiert die Partei “Fratelli d’Italia”. Diese würden bei der Gemeinderatsdebatte zum nachhaltigen Mobilitätsplan “Destruktion” betreiben.

“Filibustering ist ein – legitimes – Mittel der Oppositionspolitik in einer parlamentarischen Demokratie. Auf allen Ebenen. Auch im Bozner Gemeinderat hat die Stadtratsmehrheit leidvolle Erfahrungen mit der Obstruktion seitens der rechten Oppositionsparteien. Doch was diese – vor allem Fratelli d’Italia – derzeit im Bozner Gemeinderat mit 1000 plus Änderungsanträgen gegen den sogenannten PUMS aufführen, ist weder Opposition in merito, noch Obstruktion, sondern pure und verantwortungslose Destruktion”, so Benedikter.

Er wirft den Fratelli d’Italia vor, “ausschließlich mit Verfahrenstricks zu arbeiten.” Inhaltliche Kritik oder Vorschläge gebe es nicht.

“Mit ihrer destruktiven Taktik richten sie vierfachen Schaden an”, so Benedikter und listet auf:

1) Sie blockieren den Einstieg in eine umwelt- und klimagerechte Mobilitätspolitik der Stadt mit dem “P.U.M.S.”; 2) Dadurch riskiert die Gemeinde Fristversäumnis für staatliche bzw. EU-Förderung. 3) Gemeinderat und Kommissionen werden zu einem Dutzend zusätzlichen Sitzungen gezwungen – mit den unnötigen Mehrkosten. 4) Der Gemeinderat als wichtigstes demokratisches Gremium der Stadt wird in seiner Autorität beschädigt.