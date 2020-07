Wähler-Zustimmung zur neuen russischen Verfassung erwartet

In Russland wird am Mittwoch die Zustimmung der Wähler zur neuen Verfassung des Landes erwartet. Diese soll Präsident Wladimir Putin zwei weitere Amtszeiten bis 2036 ermöglichen. Erste Ergebnisse lassen auf eine große Zustimmung schließen. Nach Auszählung von knapp fünf Prozent der Stimmzettel stimmten 69,7 Prozent der Wähler im äußersten Osten des Landes für die Verfassungsreform.

Der Agentur Interfax zufolge lagen am Nachmittag erste Ergebnisse von Wahllokalen in Regionen im Osten des Riesenreichs vor, darunter Jakutien, Chabarowsk und Irkutsk. Russland hat elf Zeitzonen. Die letzten Wahllokale sollten am Abend um 20.00 Uhr MESZ in der Ostseeexklave Kaliningrad schließen.

Wegen der Coronakrise waren die Bürger eine Woche lang aufgerufen, in einem Referendum über die Gesetzgebung des Landes abzustimmen. Kreml-Kritiker sprachen von einer Farce, Wahlbeobachter kritisierten Ungereimtheiten.

Es gilt als sicher, dass die Russen die neue Verfassung billigen werden, die bereits vom Parlament verabschiedet wurde und im Buchhandel erhältlich ist. Nach sechs Abstimmungstagen lag die Wahlbeteiligung bei knapp über 56 Prozent.

Gegner der Verfassungsänderung haben am letzten Tag der Abstimmung gegen eine “ewige” Präsidentschaft von Putin demonstriert. Auf dem Roten Platz in Moskau schritt die Polizei am Mittwoch ein, als sich dort mehrere Aktivisten auf das Pflaster legten und die Zahl 2036 formten. Nach der alten Verfassung hätte er 2024 abtreten müssen. Oppositionelle riefen am Ende der sechstägigen Abstimmung zu Protesten in Moskau und St. Petersburg auf.

Kremlgegner haben bisher im Internet mit der Kampagne “Njet!” zu einem “Nein” bei dem Urnengang aufgerufen. Wegen der Corona-Pandemie werden Demonstrationen in Russland nicht erlaubt. Die Opposition wirft Putin einen Staatsstreich vor. Die Änderung der Verfassung sei ohne Verfassungsausschuss und deshalb illegal vollzogen worden, hieß es.

Die unabhängige Wahlbeobachtungsgruppe Golos erhielt nach eigenen Angaben Hunderte Beschwerden über Verstöße, darunter Informationen zu Mehrfachwählern sowie Vorwürfe, dass Arbeitgeber Druck auf die Mitarbeiter ausgeübt hätten, damit diese ihre Stimme abgeben.

Golos kritisierte auch die Veröffentlichung von Umfragewerten noch vor dem Ende der Abstimmung. In einer Umfrage des russischen Meinungsforschungszentrums VCIOM vom Montag gaben rund 76 Prozent der mehr als 163.000 Befragten an, für die Verfassungsänderung gestimmt zu haben. Die Veröffentlichung der Zahlen vor dem Ende der Abstimmung könne den “Willen der Bürger unangemessen beeinflussen”, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Wahlbeobachtungsgruppe Golos, Grigori Melkonjants, dem Radiosender Business FM.

Mit der neuen Verfassung könnte sich Putin quasi zum Präsidenten auf Lebenszeit machen. Bisher ermöglicht die russische Gesetzgebung dem Staatsoberhaupt nur zwei Amtszeiten in Folge. Mit Inkrafttreten der neuen Verfassung würden die bisherigen Amtszeiten jedoch nicht mehr gezählt; Putin könnte bei den Präsidentschaftswahlen 2024 und 2030 erneut antreten und damit bis 2036 im Amt bleiben.