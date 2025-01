Waffenruhe im Gaza-Krieg soll Sonntag früh beginnen

Von: APA/dpa/Reuters

Die zwischen Israel und der islamistischen Hamas vereinbarte Waffenruhe soll Sonntag früh um 8.30 Uhr (7.30 Uhr MEZ) in Kraft treten. Am Nachmittag sollen israelischen Angaben zufolge dann auch drei Geiseln aus der Gewalt der Hamas freikommen – im Austausch für palästinensische Häftlinge. Insgesamt sollen 33 Geiseln aus der Gewalt der Hamas freikommen, darunter der österreichisch-israelische Doppelstaatsbürger Tal Shoham. Im Gegenzug lässt Israel 1.904 Palästinenser frei.

Zudem soll der Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und Gaza zeitnah wieder geöffnet werden. Auch die Einfuhr humanitärer Hilfe für die Palästinenser soll deutlich aufgestockt werden.

Hamas: Israelische Streitkräfte verlassen den Süden des Gazastreifens

Die israelischen Streitkräfte haben bereits begonnen, sich aus den Gebieten im Süden des Gazastreifens zurückzuziehen. Dies berichten Medien, die der radikal-islamischen Palästinenser-Organisation Hamas nahestehen. Die israelischen Truppen verlassen demnach die Gegend um Rafah bis hin zum Philadelphi-Korridor entlang der Grenze zwischen Ägypten und dem Gazastreifen.

Details einer erhofften zweiten und dritten Phase des Abkommens über ein dauerhaftes Ende des Kriegs und einen kompletten Abzug Israels aus dem Gazastreifen wollen die Konfliktparteien während der ersten Phase der sechswöchigen Waffenruhe klären.

Hamas legte bisher keine Geisel-Namensliste vor

Kurz vor dem geplanten Beginn der Waffenruhe im Gazastreifen gab es am Samstag freilich neue Probleme zwischen den Kriegsparteien. Die islamistische Hamas legte laut israelischen Angaben bisher keine Liste mit den Namen der ersten drei Geiseln vor, die am Sonntag planmäßig freigelassen werden sollen. “Israel wird Verstöße gegen das Abkommen nicht tolerieren”, warnte am Samstag Israels Premier Benjamin Netanyahu. Ohne die Namensliste werde Israel die Umsetzung des Abkommens nicht fortführen.

Aus Kreisen der Hamas hieß es, die Organisation werde die Liste mit den Namen der ersten drei Geiseln in den kommenden Stunden übermitteln. Nichtsdestotrotz drohte Netanyahu mit einer Wiederaufnahme der Kampfhandlungen im Gazastreifen für den Fall, dass sich die vereinbarte Waffenruhe als sinnlos erweisen solle. Er habe dafür den Rückhalt des designierten US-Präsidenten Donald Trump wie auch seines Vorgängers Joe Biden. “Falls wir zum Kampf zurückkehren müssen, werden wir das auf neue, energische Weise tun”, sagte Netanyahu in einer Videoansprache.