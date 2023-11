Waffenruhe zwischen Israel und Hamas in Kraft

Die zwischen Israel und der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas vereinbarte Waffenruhe ist Freitag früh in Kraft getreten und schien vorerst zu halten. Es gab keine Berichte über Bomben-, Artillerieangriffe oder Raketenangriffe. Von Ägypten aus fuhren erste Lastwagen mit humanitärer Hilfe für die notleidende Zivilbevölkerung über den Grenzübergang Rafah in den Gazastreifen.

Die erste Waffenruhe nach rund sieben Wochen Krieg trat um 07.00 Uhr Ortszeit (06.00 Uhr MEZ) in Kraft. Sie soll zunächst für vier Tage gelten. Am Nachmittag wollen demnach Israel und die Hamas jeweils eine erste Gruppe von Gefangenen und Geiseln austauschen. Insgesamt ist im Rahmen der Vereinbarung die Freilassung von 50 Geiseln und 150 palästinensischen Häftlingen geplant.

Nach Angaben des Vermittlers Katar und eines Palästinenservertreters ist der Austausch für 16.00 Uhr Ortszeit (15.00 Uhr MEZ) vereinbart. Die Hamas soll den Angaben zufolge 13 Frauen und Kinder freilassen. Sie sollen nach Angaben aus ägyptischen Sicherheitskreisen einer ägyptischen Delegation und dem Roten Kreuz übergeben werden und dann über Ägypten nach Israel ausreisen. Nach palästinensischen Angaben ist mit Israel vereinbart, dass dort 39 palästinensische Gefangene am Militärgefängnis Ofer dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz übergeben werden. Es handle sich um 24 Frauen und 15 männliche Teenager, teilte der palästinensische Gefangenenbeauftragte Qadura Fares mit. Diese sollten anschließend in ihre Heimatorte in Jerusalem und dem Westjordanland gebracht werden.

Anders als in den vergangenen Wochen waren in der Nähe des nördlichen Gazastreifens keine Einsätze der israelischen Luftwaffe über dem Gebiet zu hören und auch keine Anzeichen palästinensischer Raketenangriffe auf Israel zu sehen. Auch der libanesische TV-Sender Al-Mayadeen berichtete, dass seit Beginn der Waffenruhe kein Beschuss im Gazastreifen zu hören war. In zwei israelischen Dörfern nahe dem südlichen Gazastreifen ertönten allerdings Luftalarmsirenen, die vor möglichen palästinensischen Raketenangriffen warnten. Ein israelischer Regierungssprecher erklärte, die Hamas habe eine Rakete abgefeuert. Es gab jedoch keine Berichte über Schäden.

Die israelische Armee soll nach Beginn der Feuerpause gewaltsam gegen Palästinenser vorgegangen sein, die entgegen militärischer Anordnungen unterwegs in den Norden des Gazastreifens waren. Nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums wurden im zentralen Bereich des Gazastreifens mehrere Menschen durch Schüsse verletzt. Augenzeugen berichteten außerdem, die Armee habe Tränengas eingesetzt. Ein israelischer Militärsprecher sagte, man prüfe die Berichte.

Ein israelischer Armeesprecher bekräftigte am Freitag auf Arabisch, man werde unter keinen Umständen die Reise von Menschen aus dem Süden in den Norden erlauben. “Wir rufen Sie dazu auf, sich den Streitkräften oder den Gebieten nördlich von Wadi Gaza nicht zu nähern”, hieß es in der Mitteilung. Er forderte die Menschen dazu auf, die mindestens viertägige Feuerpause dazu zu nutzen, sich mit notwendigen Vorräten zu versorgen. “Der nördliche Gazastreifen ist eine Kampfzone, und es ist verboten, sich dort aufzuhalten.” Der Krieg sei nicht vorbei, betonte er.

Nach Augenzeugenberichten hatten sich nach Beginn der Feuerpause hunderte Menschen auf den Weg gemacht, um ihre Wohnorte im Norden zu inspizieren und nach Angehörigen zu sehen. Im nördlichen Gazastreifen halten sich weiterhin Tausende israelische Soldaten auf. Israel will in dem abgeriegelten Küstengebiet nach der Feuerpause den Kampf gegen die islamistische Hamas fortsetzen.

Rund eineinhalb Stunden nach Beginn der Waffenruhe passierten erste Lastwagen mit Hilfsgütern von Ägypten aus den Grenzübergang Rafah in den Gazastreifen. Zahlreiche weitere Lkw warteten in einer Schlange vor dem Übergang auf ihre Abfahrt. Ägypten kündigte an, täglich 130.000 Liter Diesel und vier Lkw-Ladungen mit Gasflaschen in den Gazastreifen zu liefern, sollte die Waffenruhe halten. Täglich könnten rund 200 Lkw humanitäre Hilfe über Rafah in das Palästinensergebiet bringen, hieß es.

Nach Angaben des palästinensischen Rettungsdienstes Roter Halbmond waren zudem zehn Krankenwagen unterwegs zur Evakuierung von Patienten aus der Stadt Gaza. Der Einsatz sei mit den Vereinten Nationen abgestimmt, teilte die Organisation am Freitag bei X (vormals Twitter) mit. Die Rettungswagen seien in Khan Younis im Süden des Küstenstreifens aufgebrochen. Sie sollten Kranke und Verletzte aus dem Al-Ahli-Krankenhaus in der Stadt Gaza abholen.

In den Stunden vor der Waffenruhe war es weiter zu Kämpfen gekommen. “Dies werden komplizierte Tage sein, und nichts ist sicher”, sagte der israelische Militärsprecher Daniel Hagari. “Die Kontrolle über den nördlichen Gazastreifen ist der erste Schritt eines langen Krieges, und wir bereiten uns auf die nächsten Phasen vor”, fügte er hinzu. Beide Seiten haben erklärt, den Kampf nach der Waffenruhe wieder aufzunehmen.

Nach dem Beginn der Feuerpause im Gaza-Krieg herrschte auch an der israelisch-libanesischen Grenze angespannte Ruhe. Aus libanesischen Sicherheitskreisen hieß es, seit Inkrafttreten der Waffenruhe am frühen Freitag seien keine Angriffe der Hisbollah registriert worden. Weder das israelische Militär noch die Hisbollah im Libanon meldeten militärische Vorfälle. Nach Angaben der Schiitenorganisation wurden allerdings israelische Kampfflugzeuge im libanesischen Luftraum gesichtet. Die Kämpfe an der israelisch-libanesischen Grenze wurden in dem von Katar ausgehandelten Abkommen zur Feuerpause nicht erwähnt.