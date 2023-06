Wagner-Chef: Kiew erobert Siedlung bei Bachmut teils zurück

Die Ukraine sieht sich rund um die umkämpfte Stadt Bachmut im Vormarsch. Es sei gelungen, eine russische Stellung in der Nähe der Stadt zu zerstören, sagte der Kommandant der ukrainischen Bodentruppen, Olexandr Syrskyj, am Montag. “Wir rücken weiter vor.” Der Chef der russischen Wagner-Söldner, Jewgeni Prigoschin, räumte Geländegewinne der ukrainischen Streitkräfte bei Bachmut ein. Indes gab es auch in Russland selbst Kampfhandlungen. Zehn “Terroristen” seien getötet worden.

Ukrainische Truppen hätten einen Teil der Siedlung Berchiwka nördlich der erst kürzlich von russischen Einheiten eingenommenen Stadt Bachmut in der Ostukraine zurückerobert, teilte Prigoschin mit. Er bezeichnet dies als eine “Schande”. Prigoschins Söldner-Truppe hatte Bachmut im vergangenen Monat nach monatelangen Kämpfen erobert und die dortigen Stellungen inzwischen an die reguläre russische Armee übergeben. Der Wagner-Chef hat die russische Militärführung bereits mehrfach scharf kritisiert und ihr Unfähigkeit vorgeworfen.

Das russische Verteidigungsministerium hatte zuvor mitgeteilt, dass eine ukrainische Großoffensive im Süden von Donezk vereitelt worden sei. Ein russischer Kommandant widersprach jedoch dieser Darstellung.

Nach Angaben Moskaus hatte die Ukraine ihre Offensive am Sonntag mit sechs Bataillonen Mechanisierter Infanterie und zwei Panzerbataillonen eröffnet. “Ziel des Gegners war, unsere Verteidigung an dem Teil der Front zu durchbrechen, der seiner Ansicht nach am verletzlichsten war”, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass. Der Feind sei mit seiner Mission gescheitert. Die ukrainischen Streitkräfte hätten mehr als 250 Soldaten verloren.

Der russische Feldkommandant Alexander Chodakowski widersprach dieser Darstellung. Bisher werde der Feind “von Erfolg begleitet”, schrieb Chodakowski am Montag auf seinem Telegram-Kanal. Seiner Darstellung nach handelt es sich bei den Angriffen westlich von Wuhledar um eine begrenzte taktische Operation der Ukrainer. Chodakowski leitete seit 2014 die Brigade “Wostok” der Separatisten im Donbass-Gebiet, die seit Kriegsbeginn der russischen Nationalgarde angehören.

Der Gouverneur der russischen Grenzregion Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, berichtete am Montagvormittag von 650 Granaten, die innerhalb von 24 Stunden auf seine Region abgefeuert worden seien, darunter 185 Granaten auf die Ortschaft Nowaja Tawolschanka. Es habe keine Verletzten gegeben, allerdings zahlreiche Zerstörungen. Zudem dürfte es einen Drohnenangriff auf Zentralrussland gegeben haben. In der Region Kaluga seien zwei Drohnen auf eine Autobahn gefallen, teilte Gouverneur Wladislaw Schapscha am Montag auf Twitter mit. Der Vorfall ereignete sich etwa 300 Kilometer westlich von Moskau.

Im Gebiet Belgorod kommt es seit einiger Zeit immer wieder zu Kämpfen und Angriffen, für die Moskau stets Kiew verantwortlich macht. Tatsächlich aber scheint es sich bei den Eindringlingen auch dieses Mal wieder um Mitglieder des so genannten “Russischen Freiwilligenkorps” zu handeln, das zwar aufseiten der Ukrainer kämpft, aber aus russischen Nationalisten besteht.

Auch am Montag betonte das russische Verteidigungsministerium, dass die Ukraine versuche “Terrorattacken” in der Grenzregion in Russland zu verüben. Das Ministerium sprach von zwei ukrainischen Sabotage-Gruppen, die am Sonntag von Russland aufgehalten wurden, in die Region einzudringen. Zehn “Terroristen” seien getötet worden.

Mehrere Mitglieder der paramilitärischen Organisation veröffentlichten am Sonntag auch ein Video, in dem sie behaupteten, mehrere Soldaten der russischen Armee gefangen genommen zu haben. Als Bedingung für deren Freilassung forderten die Männer ein Treffen mit Gouverneur Gladkow. Dieser zeigte sich wenig später tatsächlich offen für ein Gespräch – laut den Rebellen kam es letztendlich aber nicht zustande.