Wahlbeteiligung in Südtirol ist bislang niedriger

Bozen – Den Daten des Innenministeriums zufolge ist die Wahlbeteiligung im Trentino-Südtirol um 12.00 Uhr mittags niedriger, als sie es noch bei den letzten Parlamentswahlen im Jahr 2018 war.

Demnach sind in den 282 Gemeinden der Region 18,9 Prozent der Wählerinnen und Wähler bis 12.00 Uhr zur Urne geschritten. Im Jahr 2018 waren es noch 20,82 Prozent.

In Südtirol ist die Wahlbeteiligung um zwei Prozent gesunken: Um 12.00 Uhr mittags lag sie diesmal bei 18 Prozent im Vergleich zu 20 Prozent im Jahr 2018.

In Brixen erreichte die Wahlbeteiligung zu Mittag 20,28 Prozent, während es im Jahr 2018 zur Mittagszeit 21,17 Prozent waren. In Meran haben bis 12.00 Uhr 19,67 Prozent gewählt – im Vergleich zu 20,25 Prozent im Jahr 2018 – und auch in Bozen sank die Wahlbeteiligung von 23,93 Prozent im Jahr 2018 auf 21,42 Prozent.

Das müsst ihr für die Parlamentswahlen wissen

Am Sonntag öffneten die Wahllokale um 7.00 Uhr. Gewählt werden kann bis 23.00 Uhr am Abend. Die Stimmenauszählung beginnt direkt im Anschluss.

In ganz Italien sind mehr als 50 Millionen Menschen zum Urnengang aufgerufen. Allein in Südtirol können knapp 400.000 Menschen ihr Kreuz machen.

Bekanntermaßen wird das neue Parlament um ein Drittel verkleinert. In der Abgeordnetenkammer gibt es nur mehr 400 Sitze und im Senat nur mehr 200 Sitze. Es ist zugleich auch die erste Parlamentswahl, bei der das Wahlalter für den Senat von 25 auf 18 Jahren gesenkt wurde. Somit bekommen auch die jungen Wähler zwei Stimmzettel.

Der Senat wird mit dem gelben Stimmzettel gewählt. Die Stimmzettel für die Abgeordnetenkammer sind rosa. Listenzeichen sowie die Namen der Kandidaten in den jeweiligen Wahlkreisen sind bereits vorgedruckt.

Für die Teilnahme benötigen die Wähler ihre Identitätskarte sowie den Wahlausweis. Ist dieser abhandengekommen oder ist kein freier Platz mehr für einen Stempel, können die Bürger sich in ihrer jeweiligen Gemeinde einen neuen Wahlausweis besorgen. Die Wahlämter sind an diesem Wochenende geöffnet.