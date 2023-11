Wahllokale nach Präsidentenwahl in Argentinien geschlossen

Argentinien hat am Sonntag einen neuen Staatspräsidenten gewählt. In einer Stichwahl trat Wirtschaftsminister Sergio Massa von den regierenden Peronisten gegen den libertären Populisten Javier Milei an. Die Wahllokale schlossen um 18 Uhr Ortszeit (22 Uhr MEZ), erste Ergebnisse wurden nach Angaben der Tageszeitung “La Nación” gegen 21 Uhr (Montag 1 Uhr) erwartet. Die Wahlbeteiligung lag bei 76 Prozent und damit um zwei Prozentpunkte höher als in der ersten Wahlrunde.

Rund 35 Millionen Menschen waren im zweitgrößten Land Südamerikas zur Wahl aufgerufen. Inmitten einer schweren Wirtschaftskrise verspricht der selbst ernannte “Anarchokapitalist” Milei eine radikale Kehrtwende: Er will den US-Dollar als gesetzliches Zahlungsmittel einführen, die Zentralbank sowie viele Ministerien abschaffen und die Sozialausgaben kürzen. Regierungskandidat Massa hingegen dürfte die bisherige Politik mit massiven Eingriffen des Staates in die Wirtschaft und umfangreichen Sozialprogrammen fortsetzen.

Milei äußerte nach Wahlschluss Zweifel am Wahlprozess. Er rief seine Wahlbeisitzer auf, bei der Stimmenauszählung aufmerksam zu sein. “Die forderndsten Stunden sind diejenigen, die jetzt kommen. Der Kirchnernismus (abwertende Bezeichnung für das von der korruptionsumwitterten Ex-Präsidentin Cristina Kirchner angeführte Regierungslager, Anm.) wird alles tun, um uns bei der Auszählung Fallen zu stellen. Bitte bleibt in den Schulen (Wahllokale, Anm.), verteidigt die Stimmen, das ist der Moment der Wahrheit”, sagte er. Auch das Regierungslager hob die Bedeutung des Urnenganges hervor. “Das sind ohne Zweifel die wichtigsten Wahlen der vergangenen 40 Jahre der Demokratie”, sagte Tourismusminister Matías Lammens.

Die zweitgrößte Volkswirtschaft Südamerikas steckt in einer tiefen Wirtschaftskrise. Die Inflationsrate liegt bei über 140 Prozent, rund 40 Prozent der Menschen in dem einst reichen Land leben unterhalb der Armutsgrenze. Argentinien leidet unter einem aufgeblähten Staatsapparat, geringer Produktivität der Industrie und einer großen Schattenwirtschaft, die dem Staat viele Steuereinnahmen entzieht. Die Landeswährung Peso verliert gegenüber dem US-Dollar immer weiter an Wert, der Schuldenberg wächst ständig.

Im Vorfeld der Stichwahl wurden nach übereinstimmenden Berichten insgesamt fünf Menschen wegen mutmaßlicher Drohungen gegen Massa festgenommen. Nach der Festnahme von drei Männern und einer Frau am Freitag wurde am Samstag Sicherheitsminister Aníbal Fernández zufolge eine 18-jährige Frau in der nordargentinischen Stadt Salta festgenommen. Wie das Nachrichtenportal “Infobae” unter Berufung auf Justizkreise berichtete, soll die Teenagerin in einer Direktbotschaft im Online-Dienst Instagram dem 17-jährigen Sohn von Präsidentschaftskandidat Massa mit dem Tod gedroht haben. Am Donnerstag hatte bereits eine Bundesrichterin Ermittlungen eingeleitet und Personenschutz für Massas Familie angeordnet, nachdem in Online-Netzwerken eine Reihe von Drohnachrichten entdeckt worden war.