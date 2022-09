Warum ein Atomschlag für Putin keine Lösung ist

Moskau – US-Geheimdienste und ihre westliche Partner fokussieren sich vermehrt auf russische Militärmanöver oder Mitteilungen, die darauf hindeuten könnten, dass Putin den Einsatz von nuklearen Waffen anordnet.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte vergangene Woche in einer aufgezeichneten TV-Ansprache eine Teilmobilmachung angekündigt. In seiner Rede drohte er auch explizit mit Massenvernichtungswaffen. „Wenn die territoriale Integrität unseres Landes bedroht ist, werden wir natürlich alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, um Russland und unser Volk zu verteidigen. Dies ist kein Bluff“, erklärte der 69-Jährige.

Im selben Kontext stehen wohl auch die Scheinreferenden, die Putin in großer Hektik in den ukrainischen Gebieten Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja hat durchführen lassen. Das Ergebnis der „Abstimmungen“ stand vorne herein fest. Nun wird erwartet, dass Russland die Regionen innerhalb kürzester Zeit annektieren wird. Dann würde der Putin diese als russisches Staatsgebiet betrachten und hätte bei einer ukrainischen Gegenoffensive die Rechtfertigung für einen Atomschlag.

Doch wie könnte so ein Nuklearschlag aussehen? Möglich ist etwa der Abwurf einer atomaren Bombe im Schwarzen Meer. Diese würde nur indirekten Schaden bewirken und wäre eine reine Machtdemonstration, hätte aber symbolische Sprengkraft. Spekuliert wurde auch über einen Abschuss taktischer Atomwaffen mit begrenzter Wirkung auf ukrainische Militärziele.

Experten schätzen die Gefahr weiterhin als sehr gering ein, denn Putin müsste mit einer direkten Reaktion des Westens rechnen, die aber wohl eher konventionell ausfallen dürfte. „Die Gefahr für den Einsatz nuklearer Waffen hat sich nicht erhöht durch diese Rede“, erklärte etwa Militär-Experte Carlo Masala. Russland würde sich völlig isolieren und auch neutrale Partner wie China oder Indien würden sich abwenden. Außerdem müssten die Sprengköpfe mit den Raketen zusammengeführt werden, was sich sehr gut über Satelliten beobachten ließe. Dies ist bisher nicht geschehen.

Bei einem Angriff auf NATO-Territorium müsste Russland mit einem direkten Gegenschlag rechnen.

Auch nach Ansicht des Strategie-Experten Maximilian Terhalle ist der Einsatz von taktischen Atomwaffen keine echte Option für Putin. „Die USA agieren bei dieser Frage recht klug und haben dem russischen Machthaber eindeutig die Konsequenzen eines solchen Schrittes aufgezeigt“, erklärte Terhalle gegenüber Reportern der Welt. Die USA würden mit massiven konventionellen Gegenschlägen reagieren, etwa indem sie die russische Schwarzmeerflotte versenken, eigene Truppen in die Ukraine schicken und noch andere Ziele angreifen.

Amerika geht laut Terhalle sehr balanciert vor, indem auf mehreren Kanälen im Hintergrund mit glasklaren Botschaften kommuniziert werde, was passiere, wenn Putin tatsächlich taktisch nuklear eskalieren sollte. Terhalle rechnet mit einem Erfolg dieser Strategie. Der Schaden für Putin wäre einfach zu groß. „Wladimir Putin würde selbst bei seinen ‚Noch-Freunden‘, die er in der Welt hat, jegliche Solidarität verlieren und wäre international an die Wand gespielt“, betont Terhalle.