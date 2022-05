„Wasserkrieg“ zwischen Südtirol und Venetien

Reschen/Rom – Um die Folgen der Trockenheit zu verdeutlichen und über den zwischen Südtirol und Venetien schwelenden „Kampf ums Wasser“ zu berichten, haben Journalisten und das dazugehörige Fernsehteam der RAI-Nachrichtensendung Tg3 unlängst den Reschensee besucht.

„Um die Wasserkrise zu verstehen, muss man dorthin gehen, wo die Etsch ihren 415 Kilometer langen Lauf beginnt“, so der Journalist.

„Im Frühjahr ist der Wasserstand des Sees immer niedrig, aber nie ist er so niedrig gewesen wie heuer“, meint Alfred Freitag, der gleich alt wie der Stausee ist und als letzter im heute versunkenen alten Dorf von Graun das Licht der Welt erblickt hat.

Vor dem Hintergrund des von weiten steinigen und trockenen Ufern gesäumten Reschensees berichtet der Journalist, dass der See gegenüber dem Vorjahr heuer nur die Hälfte seines Wasservolumens aufweist. „Das wenige Wasser genügt nicht, um alle Turbinen des Wasserkraftwerks am Laufen zu halten“, so der Journalist des Tg3.

„Ausgerechnet jetzt, wo Italien nach Alternativen zum russischen Gas sucht, sorgen Schneemangel und Trockenheit dafür, dass wenig Energie produziert wird. Der Wassermangel hat auch zur Folge, dass sich Südtirol und Venetien in die Haare geraten“, fährt der Journalist fort.

Allarme siccità. Il Tg3 alle sorgenti dell'Adige Allarme siccità. Il Tg3 alle sorgenti dell'AdigeAllarme siccità, laghi e fiumi in secca. E sull'acqua dell'Adige, secondo fiume italiano, scoppia la lite tra il Veneto e le province di Bolzano e Trento. L'inviato sul lago di Resia, alle sorgentiL'inviato Gabriele Carletti per il Tg3 delle 19 del 19 maggio 2022 Posted by Tg3 on Thursday, May 19, 2022

„Wir hier haben Wasser, aber das Problem ist, dass es nicht süßes Flusswasser, sondern salziges Wasser aus dem Meer ist, das aus dem Meer in den Flusslauf drängt“, so der Präsident des Bonifizierungskonsortiums Delta dell’Adige, Rodolfo Laurenti. Venetien beschuldigt in der Tat Südtirol, der Etsch zu viel Wasser zu entnehmen und dem unteren Flusslauf zu wenig Wasser zu lassen.

Südtirol, das den Wassernotstand ausgerufen hat und die Einheimischen dazu auffordert, mit dem kostbaren Nass sparsam umzugehen, erklärt hingegen, dass Südtirol an der Wassernot in Venetien keine Schuld treffe.

„Unter Betrachtung der gesamten Wasserentnahmen aus der Etsch wirken sich die Entnahmen für Südtirols Landwirtschaft nur wenig auf die Wasserführung des Flusses aus. Aus diesem Grund haben diese Entnahmen kaum Einfluss auf die Wassermenge, die Venetien zur Verfügung steht“, pariert der Direktor des Amtes für Hydrologie und Stauanlagen der Autonomen Provinz Bozen, Roberto Dinale, die harsche Kritik aus Venetien.

Der Journalist des Tg3 schließt seinen Videobericht mit den Worten, dass der „Wasserkrieg“ zwischen Südtirol und Venetien ein düsteres Omen für die kommende Klimakrise sei. Mit diesen Worten dürfte der Journalist Recht behalten.