Weiter Gewalt in Nahost trotz Vermittlungsbemühungen

In Israel und den Palästinenser-Gebieten dauert die Gewalt trotz ägyptischer Vermittlungsbemühungen um eine Waffenruhe an. Die israelische Armee flog nach einer vergleichsweise ruhigen Nacht am Samstag erneut Luftangriffe im Gazastreifen, militante Palästinenser feuerten Raketen auf Israel ab. Im Bemühen um ein Ende der Gewalteskalation hatte Ägypten nach Angaben aus Palästinenser-Kreisen zuvor einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe vorgelegt.

Die Luftangriffe Samstag früh trafen unbewohnte Gebiete des dicht besiedelten Gazastreifens, wie Augenzeugen berichteten. In angrenzenden Teilen Israels heulten die Alarmsirenen. Das palästinensische Gesundheitsministerium hatte kurz zuvor den Tod von zwei 19 und 32 Jahre alten Männern bei einem Einsatz der israelischen Armee in einem Flüchtlingslager in Nablus im besetzten Westjordanland bekanntgegeben.

Die israelische Armee sprach von einem “Anti-Terror-Einsatz” gegen militante Palästinenser, die Angriffe auf Soldaten geplant hätten. Bewaffnete Angreifer hätten auf die Soldaten geschossen. Die Soldaten hätten mit scharfer Munition zurückgeschossen und zwei “Terroristen” getroffen. Nach Angaben der im Westjordanland regierenden Fatah des palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas gehörten die beiden Männer den Al-Aqsa-Brigaden an, dem bewaffneten Arm der Fatah.

Die Gewalt zwischen Israel und den Palästinensern war am Dienstag erneut aufgeflammt, nachdem drei ranghohe Mitglieder der militanten Palästinensergruppe Islamischer Jihad bei israelischen Luftangriffen getötet worden waren. Bei Luftangriffen im Gazastreifen und Raketenangriffen aus dem Palästinenser-Gebiet starben seitdem mindestens 33 Palästinenser und ein Israeli.

Ägypten versucht zu vermitteln und hat den Konfliktparteien am Freitagabend einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe vorgelegt. Die palästinensische Seite werde diesen prüfen, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Palästinenser-Kreisen. Ägypten warte zudem auf eine Antwort Israels. Das israelische Fernsehen berichtete, der Regierung sei ein “verbesserter” ägyptischer Vorschlag für eine Waffenruhe unterbreitet worden.

Das US-Außenministerium bekräftigte “die Notwendigkeit, zu einer Waffenstillstandsvereinbarung zu kommen”, um weitere zivile Opfer zu verhindern.

Seit dem Tod eines ranghohen Vertreters des Islamischen Jihad in israelischer Haft ist die Lage in der Region extrem angespannt. Der 45-jährige Häftling Khader Adnan war Anfang Mai nach einem monatelangen Hungerstreik gestorben. Der Islamische Jihad, der enge Verbindungen zum Iran hat, ist im Gazastreifen stark vertreten. Die von Israel, der EU und den USA als Terrororganisation eingestufte Gruppe nutzt das Palästinenser-Gebiet immer wieder für Raketenangriffe auf Israel.