Weitere Milliarden für Ukraine-Wiederaufbau bereitgestellt

Die EU, die USA und Großbritannien haben weitere Milliardensummen zum Wiederaufbau der Ukraine bereitgestellt und eine Initiative zur Beteiligung der Privatwirtschaft gestartet. Bei einer Geberkonferenz in London appellierte der per Video zugeschaltete ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj an die Staatengemeinschaft, Geld für “reale Projekte” zur Verfügung zu stellen und dafür zu sorgen, dass sein Land ein gleichwertiges Mitglied der westlichen Gemeinschaft werde.

Zum Auftakt des internationalen Treffens in der britischen Hauptstadt kündigte Premierminister Rishi Sunak an, private Investitionen mit staatlichen Garantien vor Risiken absichern zu wollen. Er forderte Investoren auf, sich am Wiederaufbau zerstörter Infrastruktur, Kliniken und Wohnhäusern zu beteiligen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte, die EU werde der Ukraine 50 Milliarden Euro von 2024 bis 2027 bereitstellen. US-Außenminister Antony Blinken kündigte in London an, dass sein Land mehr als 1,3 Milliarden Dollar zusätzlich zum Wiederaufbau des kriegsgeschundenen Landes zur Verfügung stellen werde. 520 Millionen Dollar sollen demnach in eine Modernisierung des Energienetzes investiert werden. Nicht zuletzt wegen der Zerstörung des Kachowaka-Staudamms ist die Ukraine auf erheblich mehr Hilfe angewiesen, um die Schäden des Krieges zu beheben.

Deutschland will der Ukraine im laufenden Jahr zusätzliche humanitäre Unterstützung in der Höhe von 381 Millionen Euro zukommen lassen. Das Geld sei beispielsweise für Generatoren, Lebensmittel und Zelte bestimmt, sagte Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock bei der Konferenz. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs belaufe sich die deutsche Hilfe für Kiew damit auf 16,8 Milliarden Euro.

Langfristig sei Geld aber nicht genug, fügte die deutsche Außenministerin hinzu. “Wir helfen der Ukraine, in erneuerbare Energien und Energieeffizienz zu investieren”, sagte sie. Damit könne der Wiederaufbau auf eine grüne und damit dauerhafte und nachhaltige Weise gestaltet werden.

Selenskyj will sein Land zum Wasserstoff-Lieferanten machen. “Die Ukraine kann und wird einer der Schlüssellieferanten für umweltfreundliche Elektroenergie und grünen Wasserstoff für Europa werden”, sagte der Präsident bei seinem Video-Auftritt. Das Potenzial bezifferte er auf mehr als 360 Milliarden Euro. “Ich meine, dass es zum grünen Umbau der Wirtschaft keine Alternative gibt”, sagte Selenskyj. “Die russische Aggression hat bewiesen, dass die grüne Transformation eine der Schlüsselbedingungen für Sicherheit ist.”

Bei der Ukraine Recovery Conference am Mittwoch und Donnerstag in der britischen Hauptstadt sollen die Fundamente für den Wiederaufbau des Landes gelegt werden. Im Fokus steht dabei, wie privatwirtschaftliche Unternehmen dazu ermutigt werden können, in dem vom russischen Angriffskrieg gebeutelten Land zu investieren. An der von der Ukraine und Großbritannien ausgerichteten zweitägigen Konferenz nehmen mehr als 1.000 Regierungsvertreter aus 61 Ländern sowie Investoren und Unternehmen teil.

Selenskyj betonte, dass das Oligarchen-Modell in der Ukraine überwunden sei. Allerdings gilt Korruption in dem Land auch weiterhin als Problem. Daher muss sichergestellt werden, dass bereitgestellte Mittel auch wirklich dort ankommen, wo sie gebraucht werden.

Die bisher entstandenen Kriegskosten hatten die Vereinten Nationen, die EU-Kommission und die US-Regierung im März allein für das erste Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf 411 Milliarden Dollar geschätzt. Laut Sunak haben sich bereits mehr als 400 Unternehmen aus 38 Ländern bereit erklärt, am Wiederaufbau mitzuwirken. Allerdings wird immer wieder betont, dass es dafür staatliche Absicherungen geben müsse.

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) wollte am späten Nachmittag (MESZ) bei der Konferenz das Wort ergreifen. Am Rande der Veranstaltung waren auch Gespräche Schallenbergs mit dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba, dem neuen türkischen Chefdiplomaten Hakan Fidan sowie dem moldauischen Vizepremier und Außenminister Nicu Popescu geplant.

Schallenberg sagte am Mittwoch gegenüber Journalisten, dass Österreich schon in der Vergangenheit unter den Top-Sechs-Investoren in der Ukraine gewesen sei. “Die Ukraine war immer ein wichtiger Markt für uns. Natürlich ist unser wesentliches politisches Ziel jetzt, dass möglichst bald die Waffen ruhen und wieder Frieden einkehrt, aber wir wollen auch beim Wiederaufbau helfen.” Schallenberg sprach auch von einer “Chance” für die österreichische Industrie sowie die Export- und Energiewirtschaft, “dass wir dort auch entsprechend Fuß fassen und beim Wiederaufbau präsent sind”.

Man dürfe aber auch nicht vergessen, dass es sich noch “um ein Kriegsgebiet” handle: “Das ist sicher eine Premiere: Normalerweise wartet man ab, bis zumindest ein Waffenstillstand herrscht, bevor man über den Wiederaufbau redet, aber für uns ist das so wichtig, dass wir auch dieses politische Hoffnungssignal geben letztlich auch an die Menschen in der Ukraine. Ja, Europa wird euch zur Seite stehen, ja, auch die österreichische und die europäische Wirtschaft wird beim Wiederaufbau helfen.”

Österreich stockt seine finanziellen Hilfsleistungen für die Ukraine weiter auf, wie am Dienstag bekanntgegeben wurde: Die Regierung stelle weitere 18 Millionen Euro aus dem Auslandskatastrophenfonds (AKF) des Außenministeriums zur Verfügung, erklärten Außenminister Schallenberg und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne). Damit übersteige die bilaterale finanzielle Unterstützung die Marke von 150 Millionen Euro. Je sechs Millionen Euro gehen dem Außenministerium zufolge an das Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) und an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK). Weitere vier Millionen Euro werden dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) sowie zwei Millionen Euro dem Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA) zur Verfügung gestellt. Damit sollen die Menschen in der Ukraine und in Moldau unterstützt werden. Der Nachbarstaat Moldau beherbergt gemessen an seiner Bevölkerungszahl die höchste Anzahl Vertriebener aus der Ukraine.