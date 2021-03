WHO: Corona wahrscheinlich von Tier auf Mensch übertragen

In ihrem Bericht zur Expertenmission im chinesischen Wuhan geht die Weltgesundheitsorganisation von einer Übertragung des Coronavirus auf den Menschen durch ein Tier als Zwischenwirt aus. Von der Fledermaus sei der Erreger “wahrscheinlich bis sehr wahrscheinlich” auf ein anderes Tier und von diesem auf den Menschen übergegangen, heißt es in dem am Montag vorgelegten Bericht. Die These, das Virus sei aus einem Labor entwichen, wurde als “extrem unwahrscheinlich” bezeichnet.

Von: APA/AFP