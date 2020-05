WHO will sich an Ermittlungen zu Corona-Herkunft beteiligen

Die Weltgesundheitsorganisation WHO will sich an den Ermittlungen zum Ursprung des Coronavirus in China beteiligen und hat die Regierung in Peking um eine entsprechende “Einladung” gebeten. China gerät in der Frage nach dem Ursprung des Coronavirus zunehmend unter Druck. US-Präsident Donald Trump lägen Hinweise vor, dass das Coronavirus aus einem chinesischen Forschungslabor stammen könnte.

“Die WHO würde gerne mit internationalen Partnern zusammenarbeiten und sich auf Einladung der chinesischen Regierung an Untersuchungen zur tierischen Herkunft des Virus beteiligen”, sagte WHO-Sprecher Tarik Jasarevic der Nachrichtenagentur AFP am Freitag. Mehrere Regierungen weltweit haben Peking zu Transparenz bezüglich der Herkunft des Erregers aufgefordert.

Trump erklärte am Donnerstag, ihm lägen Informationen vor, die die Annahme rechtfertigten, dass das Virus aus einem Labor in der chinesischen Stadt Wuhan stamme. Der US-Präsident bezog sich auf das Institut für Virologie in der chinesischen Stadt Wuhan, in der Ende vergangenen Jahres die ersten Fälle bekannt geworden waren. Der Leiter des Labors, Yuan Zhiming, hatte entsprechende Vorwürfe bereits vor mehreren Tagen kategorisch zurückgewiesen. Trump kritisierte erneut die Führung in China, der er vorwarf, das Virus nicht in dem Land eingedämmt zu haben.

“Sie waren dazu entweder nicht in der Lage oder sie haben entschieden, es nicht zu tun, und die Welt hat schwer gelitten”, sagte der US-Präsident. Aufhorchen ließ Trump auch mit der Aussage, dass das im Jänner nach einem monatelangen Zollstreit mit China geschlossene Handelsabkommen nun “zweitrangig” sei. Es gehe nun darum, zu ergründen, was China mit dem Virus getan habe. Neuerlich warf er der chinesischen Führung vor, seine Wiederwahl verhindern zu wollen. China wolle den “schläfrigen Joe Biden” im Weißen Haus sehen, weil sie ihn ausnützen könnten. “Sie würden mit diesem Land Schlitten fahren wie noch nie zuvor”, warnte Trump.

Die US-Geheimdienste hatten sich kurz zuvor gegen Spekulationen gestellt, wonach das Coronavirus vom Menschen geschaffen worden sein könnte. Sie gehen demnach davon aus, dass das Virus “nicht menschengemacht oder genetisch verändert” worden sei. Zugleich schlossen die Nachrichtendienste aber nicht aus, dass der Ausbruch der Lungenkrankheit Covid-19 auf einen Unfall in dem chinesischen Labor zurückgehen könnte. Die chinesischen Behörden weisen dies zurück. Ihnen zufolge ging das Virus von einem Wildtiermarkt in Wuhan auf den Menschen über.

Die WHO war für ihren Umgang mit der Coronakrise von den USA scharf kritisiert worden. Trump warf ihr “Missmanagement” und Einseitigkeit zugunsten Chinas vor. So habe die UNO-Organisation von Einreisesperren abgeraten und die tatsächliche Lage in China als Ursprungsort des Coronavirus nicht ausreichend untersucht. Trump stellte deshalb die US-Zahlungen an die WHO ein.