Wieder Klimastreik in Südtirol

Demozug am 10. Juni in Bozen

Bozen – Noch liegt es in unserer Hand die Klimakrise in den Griff zu bekommen. Ein globaler Paradigmenwechsel ist dafür notwendig. Diese Forderung erhebt die Bewegung Fridays For Future – auch in Südtirol. Am Freitag den 10. Juni startet in Bozen ein Demozug um 10.30 Uhr am Siegesplatz, um Druck für das Klima aufzubauen.

„Auch Südtirol hat einen wichtigen Beitrag dafür zu leisten“, erklärt Fridays For Future South Tyrol. Wie vielfach in den Medien berichtet wurde, würde die 1,5-Grad-Grenze weit überschritten, selbst wenn alle Staaten ihre Versprechen, die sie bei der Klimakonferenz in Glasgow (COP26) gaben, einhalten würden.

„Die aktuelle Initiative der Politik reicht nicht aus. Wir können nicht länger warten! Wo immer wir sind, müssen wir sicherstellen, dass die Politik die Weichenstellung vornimmt um den notwendigen ökosozialen Wandel einzuleiten“, erklärt Fridays For Future.