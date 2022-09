Wird bald der Albtraum der SVP wahr?

Bozen/Rom – Dass für Südtirol und die SVP der Wind aus Rom nach den Parlamentswahlen deutlich ungemütlicher wird, wusste man schon vorher. Nun scheint sich diese steife Brise langsam einzustellen.

Zwar hat sich Italiens künftige Premierministerin seit der Wahlnacht nicht mehr blicken lassen. Doch die Gerüchte über ihre Ministerliste kochen hoch. Wie die italienische Tageszeitung Alto Adige berichtet, hat nun Marco Galateo, der für Alessandro Urzì in den Landtag nachrücken wird, eben diesen als Regionenminister ins Spiel gebracht. “Wir arbeiten mit aller Kraft auf eine führende Rolle für Alessandro Urzì hin, was die Regionen mit Sonderstatut angeht”, so Galateo und er fügt hinzu, dass Giorgia Meloni die Kandidatur von Urzì nicht umsonst forciert habe.

Für die Südtiroler Volkspartei wäre dies ein Schreckensszenario. Urzì ist nämlich in seinen 24 Jahren im Südtiroler Landtag und der Politik in Südtirol nicht gerade als glühender Verfechter der Autonomie aufgefallen. “Die Figur des Regionenministers ist für uns von entscheidender Bedeutung”, erklärt Dieter Steger, der vom Senat in die Abgeordnetenkammer wechseln wird. Die SVP habe daher bereits alle Hebel in Bewegung gesetzt, um dahingehend zu intervenieren, dass jemand von der Lega oder von Forza Italia das Amt des Regionenministers zugesprochen bekommt, heißt es aus der Brennerstraße. So hat Obmann Philipp Achammer bereits mit Antonio Tajani, dem Vize-Präsidenten von Forza Italia telefoniert.

Auch bei der Lega versucht man das Regionenministerium zu ergattern. Doch letztlich darüber entscheiden wird wohl die Siegerpartei Fratelli d’Italia.