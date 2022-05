Wohnen wie in Wien? – „Südtirol geht in die umgekehrte Richtung“

Bozen – Wohnen in Wien, das ist ein weltbekanntes Vorzeigemodell. Da in Südtirol die Debatte rund um das leistbare Wohnen durch die Gesetzesvorlage der Landesrätin Waltraud Deeg zum sozialen Wohnbau wieder Fahrt aufgenommen hat, ist der vierte Gesetzgebungsschuss nach Wien gefahren, um sich dort umzusehen und umzuhören. Die Landtagsabgeordneten der Grünen, Brigitte Foppa, Riccardo Dello Sbarba und Hanspeter Staffler kommen zu einem ersten Fazit der Studienreise: In Südtirol gehe einiges in die falsche Richtung. Und: Die „neuen“ Ansätze von Landesrätin Deeg im Speziellen stünden in totalem Gegensatz zu dem, was in Wien seit Jahrzehnten erfolgreich ist.

Während in Wien seit jeher auf den öffentlichen Wohnbau und das Wohnen in Miete gesetzt wird (75 Prozent der Wienerinnen und Wiener wohnen in Miete), hat die Politik in Südtirol immer schon die Förderung des Eigenheims favorisiert (in Südtirol leben über 70 Prozent im eigenen Heim). „Der Mietmarkt in Südtirol ist, auch dadurch, gestresst und unter Druck, die Mieten zum Teil unbezahlbar“, so die Grünen.

In Wien hingegen lebt ein Großteil der Menschen in Gemeindewohnungen oder im öffentlich geförderten Wohnbau. „Über die niedrigen Mietpreise konnten wir nur staunen“, berichten Brigitte Foppa und Riccardo Dello Sbarba, die mit der Südtiroler Delegation in Wien waren, „diese Preise wären bei uns unvorstellbar. Das Mietdeckelungsprinzip gibt es in Österreich schon seit über 100 Jahren und es zeigt gute Wirkung.“

Besonders falsch, so die Grünen Abgeordneten, sei in Südtirol das Prinzip der niederen Einkommensgrenze für den Zugang zum öffentlichen Wohnbau. In Wien haben alle, die unter 3.400 Euro netto im Monat verdienen, Zugang zum öffentlichen Wohnen. Dadurch entstünden sehr gut durchmischte Wohnviertel. In Südtirol sei das soziale Wohnen fast nur auf die sozial Bedürftigen zugeschnitten. „Aber der Sozialstaat sollte für alle da sein– auch das haben wir in Wien gelernt!“, so Foppa und Dello Sbarba.

Was besonders betroffen gemacht habe, sei das Vorhaben der Landesrätin Deeg, die WOBI-Wohnungen künftig nur mehr befristet zu vergeben. „In Wien hat man uns gesagt, dass im unbefristeten Mietverhältnis das Geheimnis des guten sozialen Zusammenhalts und der Achtsamkeit der Mieterinnen und Mieter für die ‚eigene‘ (ja, eigentlich nicht eigene!) Wohnung ist.” Wer weiß, dass er oder sie das ganze Leben in einer Wohnung bleiben kann, werde viel eher auf die Wohnung Acht geben.

„Die Mietdauer befristen, wie Frau Deeg es will, wird also nur neue Unsicherheiten schaffen. Übrigens bleiben die Mieterinnen und Mieter in Wien auch dann in der Wohnung, wenn ihr Einkommen steigt. So entsteht Wohlstand, der dann auch wieder der Wirtschaft gut tut – und den Familien sowieso. Eine langfristige öffentliche Bodenankaufpolitik, nachhaltige Stadtplanung, visionäre Vorstellungen und wirtschaftliches Verwalten des öffentlichen Gutes haben Wien zu dem gemacht, was es heute ist. All das täte auch Südtirol gut”, finden die Grünen.