Wohnungsnot: 21 Gemeinden fallen in Super-Imi

Bozen – Heute Vormittag ist die Südtiroler Landesregierung zu ihrer wöchentlichen Sitzung zusammengekommen.

Bei der anschließenden Pressekonferenz werden die Themen und Beschlüsse der Öffentlichkeit präsentiert.

So ging es um die Medienförderung – auch was Musik mit Südtirolbezug betrifft.

Genehmigt wurden heute auch zwei umfangreiche Planungsdokumente: dem Wirtschafts- und Finanzdokument und das integrierte Planungsdokument für die öffentliche Verwaltung. Diese Dokumente sind auch Vorgabe für die Haushaltsplanung.

Auch die Festlegung der Gemeinden mit Wohnungsnot, die in die neue Super-Imi fallen, war Thema. Es sind 21 Gemeinden in Südtirol, die in die neue Regelung fallen werden. Sie sollen nun angehört werden. Landeshauptmann Arno Kompatscher erläuterte, dass heute daher noch kein Beschluss gefasst wurde.