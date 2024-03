Zehn Personen bei RAF-Einsatz vorübergehend festgesetzt

Beim RAF-Polizeieinsatz in der deutschen Hauptstadt Berlin haben die Einsatzkräfte am Sonntag zehn Personen vorläufig festgesetzt. Dabei wurde die Identität der Personen festgestellt, wie das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen am Nachmittag mitteilte. Die Betroffenen hätten keinen Widerstand geleistet. Die ehemaligen RAF-Terroristen Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg gehörten den Angaben zufolge nicht zu den festgesetzten Personen. Die Fahndung nach ihnen dauere an.

“Alle Personen sind nach Abschluss der identitätsfeststellenden Maßnahmen bereits wieder entlassen worden”, hieß es vonseiten der Beamten weiter. Den LKA-Angaben zufolge waren bei den Durchsuchungen auch Schussgeräusche wahrnehmbar. “Diese stehen im Zusammenhang mit einer Türöffnung.” Personen seien dabei nicht verletzt worden.

Das Gewerbegelände in Berlin-Friedrichshain wurde wenige Tage nach der Festnahme der früheren RAF-Terroristin Daniela Klette am vergangenen Montag durchsucht. Der Einsatz begann Sonntagfrüh um rund 7.30 Uhr an einem Gewerbegebiet am Markgrafendamm/Ecke Persiusstraße. Insgesamt waren nach Angaben eines Sprechers der Berliner Polizei 130 Kräfte im Einsatz.