“Zu viel Rassismus in Südtirol”

Bozen – Papadam Diop verlässt Bozen und der Grund dafür sollte zum Nachdenken anregen. Der Familienvater und Angestellte bei Iveco ist in Bozen und Südtirol vor allem aufgrund seiner sozialen Aktionen bekannt. Er war etwa einer der ersten Aktivisten, der das “Plogging” (beim Joggen wird Müll gesammelt) nach Bozen gebracht hat. Außerdem hat er eine Karate-Halle für die Kinder der Stadtviertel Don Bosco und Europa eröffnet. Sein Ziel sei es immer gewesen, Sport für alle und in der Gruppe zu veranstalten, so der gebürtige Senegalese. Außerdem hat Diop Kochabende organisiert, um den Boznern die afrikanische Küche näherzubringen.

Papadam Diop gilt mit seiner sozialen Ader auch als Paradebeispiel der Integration, berichtet die Zeitung Alto Adige. Doch nun zieht hat der Vater zweier Kinder, der seit zehn Jahren in Bozen und seit 20 Jahren in Italien lebt, die Reißleine und das hat einen konkreten Grund: Rassismus.

Er habe beschlossen, mit seiner Familie nach Frankreich zu gehen. Er mache das vor allem für seine Familie. In Bozen werde ihm nämlich nach wie vor das Gefühl gegeben, fremdartig zu sein. Er sei es leid, dass er in den Gemeindeämtern stets nach seiner Aufenthaltsgenehmigung gefragt werde, obwohl er die italienische Staatsbürgerschaft habe. Er sei es auch leid, dass Vermieter ihm aufgrund seiner Hautfarbe die Tür vor der Nase zuschlagen und er als Mensch zweiter Klasse behandelt werde. Hierzulande gebe es noch viel Rassismus und seine Hautfarbe sei wie eine Mauer, die in Südtirol nicht überwunden werden könne. Um seinen Kindern diese Erfahrungen zu ersparen, wandere er nach Frankreich aus.

Die Familie von Papadam Diop ist bereits in Grenoble. Er selbst wird Ende Juni nachfolgen. Wie er erklärt, seien dort viele Dinge leichter. Seine Kinder hätten Freunde in der Schule gefunden – was hier eher ein Problem gewesen sei. Und seine Frau, die in Südtirol seit Jahren auf Arbeitssuche war, habe innerhalb kürzester Zeit einen unbefristeten Arbeitsvertrag erhalten.

In Südtirol haben Politiker mit Bestürzung darauf reagiert. So erklärten etwa die Bozner Grünen in einer Aussendung, dass Diop der Stadt viel gegeben habe und sein Weggehen nun für einen bitteren Nachgeschmack sorge.

Lieber Papadam, du gehst, nachdem du unserer Stadt so viel gegeben hast. Alle Überlegungen, die dich zwingen, Bozen zu verlassen, treffen uns ins Herz und hinterlassen für einen Moment ein bitteres Gefühl der Ohnmacht und der Niederlage. Ohnmacht und Niederlage für diejenigen, die wie du an den Wert menschlicher Beziehungen und sozialer Gerechtigkeit glauben und geglaubt haben, Werte, die in diesem Land der Widersprüche und Unterschiede leider alles andere als selbstverständlich sind. Wir können dies nur zur Kenntnis nehmen, aber glaube bitte nicht, dass das, was du getan und hinterlassen hast, keine Spuren, keinen Samen hinterlassen hat.

Du hast mit deiner Familie viel erreicht, und dank deiner bitteren Worte wächst in uns der Wille, uns mehr zu engagieren und deinem Beispiel zu folgen, denn du hast mit der Kraft deines Willens Hindernisse überwunden, Brücken geöffnet und uns vor allem einen Weg gezeigt. Wir danken dir dafür.

Die Gelassenheit, die du stets an den Tag legst, ist die eines Menschen, der weiß, dass er Recht hat, denn die Menschheit muss immer wieder die Kälte der Bürokratie überwinden und offen sein für neue Wege, die du für uns gegangen bist, durch das Plogging, das du bei uns eingeführt hast und durch deine Hilfe an obdachlose Kindern!

Danke, Papadam, du wirst uns in unserem erneuerten und überzeugten Engagement weiter begleiten!

An diesem Samstag findet zum letzten Mal eine von Diop veranstaltete Plogging-Aktion statt. Ab 9.45 Uhr wird vom Universitätsplatz ausgehend Müll in der Stadt eingesammelt.